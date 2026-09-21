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Başından vurulmuş halde bulundu: Telefonunda 4 dakikalık video...

33 yaşındaki Batuhan Bıyıkoğlu, annesi tarafından odasında başından vurulmuş halde bulundu. Hastaneye kaldırılan Bıyıkoğlu yaşamını yitirirken, odada seri numarası silinmiş tabanca ve not, telefonunda ise yaklaşık 4 dakikalık video kaydı bulundu.

Başından vurulmuş halde bulundu: Telefonunda 4 dakikalık video...

Şişli'de Batuhan Bıyıkoğlu (33), silah sesini duyarak odasına giren annesi tarafından başından vurulmuş halde bulundu. Hastaneye kaldırılan Bıyıkoğlu hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin incelemesinde odada seri numarası silinmiş tabanca ve not bulunurken, telefonunda yaklaşık 4 dakikalık bir video kaydı olduğu belirlendi.

Başından vurulmuş halde bulundu: Telefonunda 4 dakikalık video... 1

Olay, saat 17.50 sıralarında Eskişehir Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evin salonunda bulunan Hanife B. (59), oğlu Batuhan Bıyıkoğlu'nun odasından silah sesi duydu. Odaya giren anne, oğlunu sandalye üzerinde başından vurulmuş halde buldu. Hanife B., bu sırada dışarıda olan emekli polis eşi İlhami B.’ye (64) haber vererek yardım istedi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Batuhan Bıyıkoğlu'nun bilincinin kapalı olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Başından vurulmuş halde bulundu: Telefonunda 4 dakikalık video... 2

2 AYDIR İŞSİZ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Polis ekiplerinin görüştüğü Hanife B., oğlunun 2020 yılında eşinden boşandığını ve bu evde kendileriyle birlikte yaşadığını söyledi. Batuhan Bıyıkoğlu'nun özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığını, ancak 2 aydır işsiz olduğunu anlatan anne, oğlunun herhangi bir borcunun veya psikolojik sorununun bulunmadığını belirtti.

Başından vurulmuş halde bulundu: Telefonunda 4 dakikalık video... 3

ODASINDA NOT, TELEFONUNDA VİDEO BULUNDU

Polis ekiplerinin odada yaptığı incelemede, üzerinde telefon şifresinin yazılı olduğu bir not bulundu. Batuhan Bıyıkoğlu'nun notta telefonunda bir kayıt bıraktığını belirttiği, telefonunda yapılan kontrolde ise yaklaşık 4 dakikalık bir video çektiğinin görüldüğü öğrenildi. Odada bulunan seri numarası silinmiş tabanca, kovan ve telefon, incelenmek üzere olay yeri inceleme ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

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Şişli
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