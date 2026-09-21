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Emine Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı'nın eşi Silva ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi, Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın eşi Rosangela Lula da Silva bir araya geldi.

Emine Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı'nın eşi Silva ile görüştü

Emine Erdoğan ile Rosangela Lula da Silva arasındaki görüşme, Türkevi'nde basına kapalı gerçekleşti.

Görüşmede, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş ile COP30 Başkanı, Büyükelçi Andre Correa do Lago hazır bulundu.

Emine Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı nın eşi Silva ile görüştü 1

Emine Erdoğan, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Brezilya Devlet Başkanı'nın değerli eşi Rosangela Lula da Silva Hanımefendi ile Türkevi'nde bir araya geldik. Çevre sorunları ve iklim kriziyle mücadele başta olmak üzere ortak gündemimizdeki konuları ve COP31 sürecine yönelik çalışmaları değerlendirdik."
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Emine Erdoğan
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