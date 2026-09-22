Fon soruşturmasında yeni dalga operasyon! 14 şüpheli daha yakalandı

Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen manipülatif işlemlerin ardından başlayan soruşturma genişleyerek devam ediyor. Kamuoyunda fon soruşturması olarak bilinen soruşturmada, yeni dalga operasyon gerçekleştirildi.

15 ŞÜPHELİDEN 14'Ü GÖZALTINDA

İstanbul ve Aydın düzenlenen eş zamanlı operasyonlar kapsamında 15 şüpheliden 14'ü gözaltına alındı. 1 şüphelinin ise yurt dışında olduğu belirlendi. Öte yandan Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturmayla ilgili son verileri de paylaştı.

ŞİMDİYE KADAR 60 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM YAPILDI

Fon soruşturmasında bugüne kadar 60 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Soruşturma kapsamında 4 şüpheli tutuklandı, 44 şüphelinin ise gözaltındaki işlemleri devam ediyor. Ayrıca 12 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

"MAĞDUR VATANDAŞLARIMIZIN HAKLARININ KORUNMASI AMACIYLA YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMALAR DEVAM ETMEKTEDİR"

Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:



"Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen manipülatif işlemlerin ortaya çıkarılması, mağdur vatandaşlarımızın haklarının korunması, sorumluların hukuk önünde hesap vermesi ve adaletin tecelli etmesi amacıyla yürütülen soruşturmalar kararlılıkla devam etmektedir.

"BUGÜN YENİ DALGA OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ile yürütülen soruşturma kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) Katılımevim Tasarruf Finansman (KTLEV), Destek Holding ve Hedef Holding paylarındaki işlemlere ilişkin piyasa dolandırıcılığı tespitleri doğrultusunda bugün yeni dalga operasyon gerçekleştirilmiştir.

"15 ŞÜPHELİDEN 14'Ü YAKALNDI"

İstanbul ve Aydın’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, haklarında yakalama kararı bulunan 15 şüpheliden 14’ü yakalanarak gözaltına alınmıştır. Bir şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edilmiştir.

Bugün gerçekleştirilen operasyonla birlikte soruşturma kapsamında bugüne kadar 60 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmış; 4 şüpheli tutuklanmış; 44 şüphelinin gözaltındaki adli işlemleri devam etmekte, 12 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir.

Soruşturmanın mali boyutu da bütün yönleriyle incelenmekte; suçtan elde edilen kazancın ortaya çıkarılması, malvarlıklarının kaçırılmasının önlenmesi ve mağdur vatandaşlarımızın haklarının korunması amacıyla tüm adli ve mali tedbirler etkin bir şekilde alınmaktadır.

Hukuken sorumluluğu tespit edilen her kim olursa olsun adalet önünde hesap verecek; suçtan elde edilen kazancın izi sonuna kadar takip edilecek ve mağdur vatandaşlarımızın haklarının korunması için gereken bütün hukuki tedbirler kararlılıkla uygulanacaktır"