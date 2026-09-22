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Manisa'daki okul saldırısının ardından RTÜK’ten uyarı

Manisa'da gerçekleşen okul saldırısının ardından RTÜK'ten açıklama geldi. Açıklamada "Medya hizmet sağlayıcılarının toplumsal huzuru, kamu düzenini ve özellikle çocuklarımız ile gençlerimizin ruh sağlığını gözeterek son derece sorumlu bir yayıncılık anlayışıyla hareket etmesi esastır" dendi.

Manisa'daki okul saldırısının ardından RTÜK’ten uyarı

RTÜK, Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bir okulda meydana gelen olayın hassasiyetle takip edildiğini belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"Yaşanan bu müessif olay sonrasında medya hizmet sağlayıcılarının toplumsal huzuru, kamu düzenini ve özellikle çocuklarımız ile gençlerimizin ruh sağlığını gözeterek son derece sorumlu bir yayıncılık anlayışıyla hareket etmesi esastır. Bu kapsamda, bilgi kirliliğinin önlenmesi ve soruşturmanın selameti açısından yalnızca yetkili resmî makamların yapacağı açıklamaların esas alınması; olay anına ait şiddet unsurları travmatik, korkutucu ve kargaşa doğurucu görüntü ile içeriklerin paylaşılmaması; kamuoyunda infial uyandırabilecek doğruluğu teyit edilmemiş spekülatif bilgilere yer verilmemesi ve öğrenci, aile ile eğitim camiasının mahremiyetine azami düzeyde riayet edilmesi gerekmektedir. Toplumsal hassasiyetlerimizi zedeleyecek ve şiddeti özendirici nitelikteki olası yayınlar konusunda Üst Kurulumuz tarafından ivedilikle yasal yaptırım sürecinin işletileceği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Manisa rtük
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