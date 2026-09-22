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TAG Otoyolu'nda zincirleme kaza: 5 yaralı

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda 2 tır ile 2 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı.

TAG Otoyolu'nda zincirleme kaza: 5 yaralı

Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Nurdağı kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, plakaları ile sürücüleri öğrenilemeyen 2 tır ile 2 otomobil yol çalışması yapılan kavşakta çarpıştı.

OTOYOLDA UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Kaza sonrası olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle otoyolda uzun araç kuyrukları oluşurken, trafik akışı kontrollü şekilde sağlandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

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