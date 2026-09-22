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Gaziantep'te otomobil koyun sürüsüne daldı

Gaziantep'in Araban ilçesinde otomobil, yoldan geçen koyun sürüsünün arasına daldı. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken, çok sayıda koyun da telef oldu. Kaza, Araban ilçesi kırsal Köklüce Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Gaziantep'te otomobil koyun sürüsüne daldı

İddiaya göre, sürücüsü öğrenilemeyen 27 RP 218 plakalı otomobil, akşam karanlığında yoldan geçen koyun sürüsünün arasına daldı. Kazada otomobilde ciddi hasar meydana gelirken, sürücü yaralandı.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Otomobilin çarptığı onlarca koyun ise telef oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı. Jandarma ekipleri ise bölgede yeni bir kaza yaşanmaması için tedbir aldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

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Gaziantep
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