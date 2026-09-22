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Fon soruşturmasında Emre Tezmen, Serdar Turhan, Alper Öztürk, Emre Alkin, Kerem Alkin'e tutuklama talebi

Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ile Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve yöneticileri Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin adliyeye getirildi. 5 şüpheli tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Fon soruşturmasında Emre Tezmen, Serdar Turhan, Alper Öztürk, Emre Alkin, Kerem Alkin'e tutuklama talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında Pusula Portföy yöneticilerinden Serdar Turhan ile Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve yöneticileri Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında daha önce 4 şüpheli tutuklanırken, 51 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlığı tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.
Fon soruşturmasında Emre Tezmen, Serdar Turhan, Alper Öztürk, Emre Alkin, Kerem Alkin e tutuklama talebi 1

Gözaltına alınan Serdar Turhan, Emre Tezmen, Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.
Fon soruşturmasında Emre Tezmen, Serdar Turhan, Alper Öztürk, Emre Alkin, Kerem Alkin e tutuklama talebi 2
Emre Tezmen

5 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ

Şüpheliler Emre Tezmen, Serdar Turhan, Alper Öztürk, Emre Alkin, Kerem Alkin tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Fon soruşturmasında Emre Tezmen, Serdar Turhan, Alper Öztürk, Emre Alkin, Kerem Alkin e tutuklama talebi 3
Emre Alkin - Kerem Alkin
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
soruşturma fon getirileri tera yatırım
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