Fon soruşturmasında Emre Tezmen, Serdar Turhan, Alper Öztürk, Emre Alkin, Kerem Alkin'e tutuklama talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında Pusula Portföy yöneticilerinden Serdar Turhan ile Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve yöneticileri Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında daha önce 4 şüpheli tutuklanırken, 51 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlığı tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.



Gözaltına alınan Serdar Turhan, Emre Tezmen, Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.



Emre Tezmen

5 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ

Şüpheliler Emre Tezmen, Serdar Turhan, Alper Öztürk, Emre Alkin, Kerem Alkin tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.



Emre Alkin - Kerem Alkin

Kaynak: DHA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır