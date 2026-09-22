Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Enver Altaylı’ya yeni soruşturma

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında tutuklanan eski istihbaratçı ve FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı’nın sözlerine yönelik resen soruşturma başlattı.

ALTAYLI HAKKINDA “TEHDİT” SORUŞTURMASI

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Silivri Cumhuriyet Başsavcılığımızca maktul Kaşif Kozinoğlu isimli şahsın kasten öldürülmesi sebebiyle yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan Enver Altaylı hakkında, ifade esnasında soruşturmayı yürütmeye yetkili cumhuriyet başsavcı vekiline yönelik olarak, 'Kendine dikkat et, daha gençsin. Sen kimsin, seninle bir gün görüşeceğiz, hesaplaşacağız" şeklinde söylemlerde bulunması sebebiyle kamu görevlisine karşı tehdit suçundan dolayı resen soruşturma işlemlerine başlanılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır