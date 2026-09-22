ABD-İran hattında kritik görüşme: Trump’tan ilk açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile görüştüklerini açıkladı.

"3 SAAT SÜRDÜ"

ABD Başkanı Donald Trump, "İran ile görüşme yaklaşık bir saat önce sona erdi ve üç saat süren bir toplantıydı. Çok iyi bir görüşme olduğunu söyleyebilirim. Önlerinde büyük bir ülke olma potansiyeli ve diğer seçenek olarak da yok oluş var" dedi.



Çok iyi bir görüşme olduğunu söyleyen Trump, "Önlerinde büyük bir ülke olma potansiyeli ve diğer seçenek olarak da yok oluş var" ifadelerini kullandı.

Trump, açıklamasında "İran ile çok yakın bir gelecekte yeni bir görüşme de ayarlandı" dedi.

TAHRAN YÖNETİMİNİ HEDEF ALAN AÇIKLAMALARDA BULUNMUŞTU

ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler (BM) kürsüsünden yaptığı konuşmada İran’a ilişkin sert mesajlar vermiş ve Tahran yönetimini hedef alan açıklamalarda bulunmuştu.

İran’ın nükleer silah sahibi olmasına izin vermeyeceklerini vurgulayan Trump, olası bir anlaşma için ara seçimlerin sonrasını işaret etmişti.

Trump konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı:

“İran terörün önde gelen sponsoru. İran’a anlaşma yapması için birçok fırsat verdik ancak her seferinde reddettiler. İran’ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceğiz. Bence ara seçimlerden hemen sonra bir anlaşma yapacağız”

Kaynak: İHA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır