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Adana'da vahşet! Uyandırdığı için darbettiği nişanlısı tarafından öldürüldü: "Sadece uyandırmak istemiştim"

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Adana'da dehşete düşüren bir olay yaşandı. Ayşegül Kırğıl (19), tahlil vermek üzere hastaneye gitmesi için nişanlısı Hasan Temur'u (18) uyandırmak istedi. Uyandırıldığı için sinirlenen Temur, genç kızı yumruk ve tokatlarla darbetti. Genç kız ise kavga sırasında nişanlısını göğsünden bıçakladı. Temur hayatını kaybederken, Kırğıl tutuklandı. Genç kız ifadesinde "Sadece uyandırmak istemiştim. Evlilik arifesindeydik, onu öldürmek istemedim. Pişmanım" dedi.

Olay, 21 Eylül'de saat 08.00 sıralarında, Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi.

Adana da vahşet! Uyandırdığı için darbettiği nişanlısı tarafından öldürüldü: "Sadece uyandırmak istemiştim" 1

NİŞANLISINI UYANDIRMAK İSTEDİ, ARALARINDA TARTIŞMA ÇIKTI

Evlilik hazırlığı yapan Hasan Temur ile nişanlısı Ayşegül Kırğıl, nikah işlemleri için gerekli tahlilleri vermek üzere hastaneye gitme planı yaptı. Ayşegül Kırğıl, iddiaya göre uyuyakalan nişanlısını uyandırmak isteyince çift arasında tartışma çıktı.

Adana da vahşet! Uyandırdığı için darbettiği nişanlısı tarafından öldürüldü: "Sadece uyandırmak istemiştim" 2

UYANDIRILINCA ÖFKLENİP YUMRUKLADI, GENÇ KIZ NİŞANLISINI BIÇAKLADI

Uyandırıldığı için öfkelenen Hasan Temur, Ayşegül Kırğıl'ı yumruklayıp, tokatladı. Bunun üzerine Kırğıl, mutfak masasından aldığı bıçakla nişanlısını göğsünden yaraladı. Temur'un yere yığıldığını gören Kırğıl, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp durumu bildirdi.

Adana da vahşet! Uyandırdığı için darbettiği nişanlısı tarafından öldürüldü: "Sadece uyandırmak istemiştim" 3

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından ambulansla Balcalı Hastanesi'ne götürülen Temur, kurtarılamadı. Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisinin ardından yakınları tarafından alınan Temur'un cenazesi, toprağa verildi.

"SADECE UYANDIRMAK İSTEMİŞTİM"

Şüpheli Ayşegül Kırğıl ise polis tarafından gözaltına alınıp, Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Emniyette sorguya alınan Kırğıl, "Sadece uyandırmak istemiştim ancak birden sinirlenip, bana vurmaya başladı. Ben de kendimi korumak için masadaki bıçağı aldım. Arbede sırasında Hasan yaralandı. Evlilik arifesindeydik, onu öldürmek istemedim. Pişmanım" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ayşegül Kırğıl, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Adana
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