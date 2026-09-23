Bakanlık duyurdu! Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 76 suçlu Türkiye'ye getirildi

Türkiye'nin, işlediği suçlardan sonra yurt dışına kaçarak saklanmaya çalışan suçlulara yönelik mücadelesi sürüyor. Bu kapsamda son olarak; kırmızı bültenle aranan 29, ulusal seviyede aranan 47 suçlu ülkemize getirildi.

GÜRCİSTAN'I MESKEN TUTMUŞLAR

Bahsi geçen suçlulardan 61'i Gürcistan'dan, 4'ü Yunanistan'dan, 4'ü Almanya'dan, 2'si Fransa'dan, 2'si ABD'den ülkemize getirildi. Birleşik Krallık, Sırbistan ve Azerbaycan'dan da birer suçlunun iadesi sağlandı.

"İZİNİ TİTİZLİKLE SÜRDÜK"

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



Kırmızı Bültenle Aranan 29, Ulusal Seviyede Aranan 47 suçlu; Gürcistan(61), Yunanistan(4), Almanya(4), Fransa(2), ABD(2), Birleşik Krallık, Sırbistan ve Azerbaycan'dan ülkemize geri getirildi.

EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri, KOM, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları, Siber, Asayiş ve TEM Daire Başkanlıklarınca; yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdük. İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak işbirliğiyle yakalanan şahısların ülkemize iadeleri sağlandı.

"HİÇBİR SUÇLU YURT DIŞINA ÇIKARAK İZİNİ KAYBETTİREMEYECEK"

Hiçbir suçlu yurt dışına çıkarak izini kaybettiremeyecek. Milletimizin huzuruna kastedenlerin hareket alanını daraltmaya, kaçış güzergâhlarını kapatmaya ve kırmızı bültenle ya da ulusal seviyede aranan şahısları ülkemize geri getirmeye devam ediyoruz.

Kahraman Polislerimizi, Başkanlıklarımızı, Daire Başkanlıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz. Adalet Bakanlığı görevlilerine teşekkür ediyoruz" denildi.

Açıklamada, "Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan (29) H.Ö., M.Ü., M.A.Ç., U.A., V.H., Y.B. D.T., A.K., M.E.D., E.K., H.S., B.Ö., H.Ö., Ö.Ö., M.C., D.T., S.H., E.S.I., F.Ş.Ç., D.A.Ş., F.D., A.Y.Ö., A.D., B.A., E.A., B.S., A.P., S.E. ve B.E. ile Ulusal seviyede aranan (47) R.İ., R.Ö., U.T., M.R., G.K., Y.D., A.M., M.T., E.K., C.T., M.K., M.Ş., S.K., M.G., K.A., E.K., M.Ü., M.K., F.E.A., F.U., M.C.A., S.Y., S.Ö., M.Ö., F.C.B., H.D., M.E., K.A.İ., H.Y., D.Z., M.D.Ş., U.S.Ç. Ü.A., A.C., M.O.Ö., M.B., G.S., E.A., U.K., M.Y., C.Ö., A.D., G.K., E.İ., E.İ., M.Ö. ve M.U. isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı" ifadelerine yer verildi.