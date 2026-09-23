Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'kılıç' hediyesi!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu dolayısıyla New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki ile görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.

TÜRKİYE-POLONYA GÖRÜŞMESİ

Açıklamaya göre, Türkevi'ndeki görüşmede, Türkiye-Polonya ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Polonya arasındaki ticaret hacmini artıracak adımlar atmanın faydalı olacağını, savunma sanayii başta olmak üzere birçok alanda iş birliğini ileri taşımak için çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti.

Erdoğan, Türkiye olarak Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi için gayret gösterdiklerini, özellikle Karadeniz'deki seyrüsefer güvenliği için çalıştıklarını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de barış ve huzurun hakim olması için uluslararası toplumun iki devletli çözüme desteğinin sürmesinin önemli olduğunu ifade etti.

Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki'yi Antalya'da düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi'ne de davet etti.

POLONYA'DAN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A KILIÇ HEDİYE ETTİ

Öte yandan görüşmenin bitiminde Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki’nin Ankara’daki NATO Zirvesi’nde kendisine tabanca hediye eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a kılıç hediye etmesi dikkatlerden kaçmadı.

Sosyal medyada yayılan görüntü, kısa sürede BM’nin en çok konuşulan anları arasına girdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görüşmede Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Başkanvekili Büyükelçi Çağrı Erhan eşlik etti.

Kaynak: DHA