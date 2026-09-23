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Meteoroloji’den İstanbul dahil 14 il için uyarı: Saat saat açıkladı! Fırtına ve kuvvetli sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul’un da aralarında bulunduğu 14 il için sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Gün boyunca etkisini sürdürecek sağanakların bazı bölgelerde çok kuvvetli olması beklenirken, Batı Karadeniz ve Kuzey Ege’de fırtına etkili olacak. İstanbul'da yağmur saat 11.00'den itibaren şiddetlenecek.

Meteoroloji’den İstanbul dahil 14 il için uyarı: Saat saat açıkladı! Fırtına ve kuvvetli sağanak geliyor
Nilgün Arabacı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun büyük bölümünde etkili olması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara karşı uyarıda bulundu. İstanbul dahil 14 il için sarı kod verilirken, vatandaşların sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olması istendi.

Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Marmara, Kuzey ve İç Ege, Mersin hariç Akdeniz, Sivas ve Karaman hariç İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji’den İstanbul dahil 14 il için uyarı: Saat saat açıkladı! Fırtına ve kuvvetli sağanak geliyor 1

14 İL İÇİN SARI KOD

Kuvvetli yağış nedeniyle sarı kod verilen iller şöyle:

Adana
Antalya
Balıkesir
Bursa
Hatay
İstanbul
Kastamonu
Kocaeli
Sakarya
Zonguldak
Bartın
Yalova
Osmaniye
Düzce

Marmara'nın doğusu, Hatay'ın batısı, Antalya'nın doğu kesimleri ve Kastamonu'nun kuzeyinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Düzce, Bartın ve Zonguldak'ın kıyı kesimlerinde ise yağışların yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji’den İstanbul dahil 14 il için uyarı: Saat saat açıkladı! Fırtına ve kuvvetli sağanak geliyor 2

YAĞIŞLAR SAAT SAAT İLERLEYECEK

Meteoroloji tahminlerine göre sabah saatlerinden akşam saatlerine kadar İstanbul, Düzce, Bartın ve Zonguldak çevrelerinde kuvvetli sağanak etkili olacak.

Akşam saatlerinden gece yarısına kadar ise kuvvetli yağışın Zonguldak, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtilerek vatandaşların tedbirli olması istendi.

Megakenti etkisi altına alan yağmur, saat 11.00 itibarıyla şiddetlenecek.

Meteoroloji’den İstanbul dahil 14 il için uyarı: Saat saat açıkladı! Fırtına ve kuvvetli sağanak geliyor 3

DENİZLERDE FIRTINA ALARMI

Batı Karadeniz ve Kuzey Ege'de rüzgarın 7 kuvvetine kadar çıkması bekleniyor. Dalga yüksekliğinin ise yer yer 2,5 metreye ulaşacağı tahmin ediliyor.

Fırtınanın akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenirken, özellikle Batı Karadeniz kıyılarında kuvvetli sağanakların devam edeceği öngörülüyor.

Meteoroloji’den İstanbul dahil 14 il için uyarı: Saat saat açıkladı! Fırtına ve kuvvetli sağanak geliyor 4

SICAKLIKLAR DA DÜŞECEK

Yağışlı sistemle birlikte batı kesimlerde hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece azalması bekleniyor. Diğer bölgelerde ise sıcaklıklarda önemli bir değişiklik öngörülmüyor.

İL İL HAVA DURUMU

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

UŞAK °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin (Mersin haric) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya'nın doğusu ile Hatay batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelini (Karaman ve Sivas haric) Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

NEVŞEHİR °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Düzce, Bartın, Zonguldak, Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli, Düzce, Zonguldak ve Bartın kıyı kesimlerinde ise çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi tahmin ediliyor.

BOLU °C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli, kıyı kesimlerinde ise çok kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli, kıyı kesimlerinde ise çok kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, Orta Karadeniz ile Artvin çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Orta Karadeniz'de kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

VAN °C, 27°C
Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 34°C
Parçalı bulutlu

MARDİN °C, 30°C
Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 34°C
Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 31°C
Parçalı bulutlu

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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji
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