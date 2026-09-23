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Manisa'daki okul önündeki saldırı infial yaratmıştı! Saldırganın ifadesi ortaya çıktı

Dün, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bulunan bir lisenin önünde silahlı saldırı olayı gerçekleştirildi. 16 yaşındaki H.O., elindeki tüfekle çevreye rastgele ateş açtı. 11 kişi yaralanırken, saldırganın ilk ifadesi ortaya çıktı. Saldırgan, bir gün önce 'kız meselesi' nedeniyle darbedildiğini ve bu nedenle saldırıyı gerçekleştirdiğini söyledi.

Manisa'daki okul önündeki saldırı infial yaratmıştı! Saldırganın ifadesi ortaya çıktı
Melih Kadir Yılmaz

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bulunan Turgutlu İnci Üzmez Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi yakınında, öğrencilerin okula geldiği sokakta saat 08.00 sıralarında av tüfeği ile ateş açıldı. Olayda 2'si ağır, 11 öğrenci yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Manisa daki okul önündeki saldırı infial yaratmıştı! Saldırganın ifadesi ortaya çıktı 1

SALDIRGAN YAKALANDI! ANNE, BABA VE DEDESİ GÖZALTINA ALINDI

Av tüfeği ile yaya olarak olay yerine geldiği ve saldırının ardından kaçtığı güvenlik kamerasına yansıyan şüphelinin H.O. olduğu belirlendi. Ekiplerin çalışması sonucu H.O. yakalandı. H.O.'nun annesi, babası ve dedesi de gözaltına alındı.

Manisa daki okul önündeki saldırı infial yaratmıştı! Saldırganın ifadesi ortaya çıktı 2

İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan saldırganın ilk ifadesi de ortaya çıktı. H.O., bir gün önce kız meselesi nedeniyle darbedildiğini belirtti ve saldırıyı bu nedenle gerçekleştirdiğini söyledi. Sözcü'de yer alan habere göre, H.O.'nun ifadesinde saldırının terör amacı taşımadığını ve 'kız meselesi' ve 'akran zorbalığı' nedeniyle yapıldığı yönünde ifade verdiği öğrenildi.

"OLAY TÜM YÖNLERİYLE SORUŞTURULACAK"

Olayla ilgili gerekli soruşturmaların başlatıldığını belirten İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Olayın duyulmasıyla birlikte Milli Eğitim Bakanımız ile İzmir'e buluşup, Turgutlu'ya intikal ettik. İçişleri Bakanlığımız 2 mülkiye başmüfettişi, 2 de polis başmüfettişi görevlendirdi. Milli Eğitim Bakanlığımız 2 tane başmüfettiş görevlendirdi. Olay tüm yönleriyle soruşturulacak. İhtimali ve sorumluluğu olanlar tespit edilecek. Milli Eğitim Bakanlığımız 20 tane psikososyal destek ekibi görevlendirdi. Bu sayı yarın 27'ye çıkacak. Olayın adli yönden de soruşturması Adalet Bakanlığımız ve Cumhuriyet Başsavcılık kanalıyla yürütülüyor" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Manisa
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