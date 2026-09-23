Çanakkale'de minibüs su kanalına devrildi; 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, saat 18.30 sıralarında Gökçeada ilçesi Eşelek yolun mezbahane mevkisinde meydana geldi. Veli Kaymak'ın kontrolünü kaybettiği minibüs, su kanalına devrildi.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye erlerinin araçtan çıkardığı sürücünün öldüğü belirlendi.

Kazada yaralanan yolcu konumunundaki Zeki B. ve Kotan K. ise ambulanslarla Gökçeada Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaymak’ın cansız bedeni, kaza yerindeki incelemenin ardından otopsi için morga götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır