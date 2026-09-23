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Rize’de sel sonrası eğitime ara: 8 eğitim kurumu tatil edildi

Rize’nin İyidere ilçesinde meydana gelen selin ardından temizlik çalışmaları başlatılırken, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu yeni bir karar aldı. Selden etkilenen bölgelerde çalışmaların sürdürülebilmesi için 8 eğitim kurumunda 23 Eylül Çarşamba günü eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Rize’de sel sonrası eğitime ara: 8 eğitim kurumu tatil edildi

Rize'nin İyidere ilçesinde yaşanan sel afetinin ardından, bölgede yürütülecek temizlik çalışmaları nedeniyle 8 eğitim kurumunda eğitime 1 gün ara verildi.

Rize’de sel sonrası eğitime ara: 8 eğitim kurumu tatil edildi 1

23 EYLÜL’DE EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLECEK

İyidere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, selden etkilenen bölgelerdeki temizlik çalışmaları kapsamında İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun karar aldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, ilçede yaşanan selin izlerini silmek için yürütülecek çalışmalar nedeniyle 23 Eylül Çarşamba günü belirlenen eğitim kurumlarında 1 gün süreyle eğitime ara verildiği bildirildi.

Rize’de sel sonrası eğitime ara: 8 eğitim kurumu tatil edildi 2

Karar doğrultusunda eğitime ara verilen okullar şu şekilde sıralandı: Vali Yener Neşe Rakıcıoğlu Anaokulu, Merkez İlkokulu, Merkez Ortaokulu, Hazar Çaysan İlkokulu ve Ortaokulu, İmam Hatip Ortaokulu, Anadolu Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Halk Eğitimi Merkezi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
sel Rize
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