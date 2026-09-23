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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Körfez'deki sıkıntıları aşabilmek için çalışıyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran konulu Körfez İşbirliği Konseyi toplantısının ardından bölgedeki gelişmeleri değerlendirdi. Körfez’deki sorunların çözümü için yürütülen çalışmalara dikkat çeken Erdoğan, bu girişimlerin en kısa zamanda sonuç vermesini istediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Körfez'deki sıkıntıları aşabilmek için çalışıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’ın katılımıyla gerçekleştirilen İran konulu Körfez İşbirliği Konseyi toplantısının ardından Türkevi’ne geldi. Erdoğan, Türkevi’ne gelişi sırasında basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Körfez deki sıkıntıları aşabilmek için çalışıyoruz" 1

“BİR AN ÖNCE KÖRFEZ’DEKİ SIKINTILARI AŞABİLMEK İÇİN”

Bir gazetecinin, “Körfez'deki yangına ilişkin ufukta bir çözüm görünüyor mu?” sorusu üzerine Erdoğan, bölgede çözüm sağlanmasına yönelik çabaların devam ettiğini ifade etti.

Erdoğan, soruya, “Ona çalışıyoruz ve bu gayretlerimizle bir an önce Körfez'deki sıkıntıları aşabilmek için.” yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yürütülen çalışmaların en kısa zamanda semeresini almak istediklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Körfez deki sıkıntıları aşabilmek için çalışıyoruz" 2

PEZEŞKİYAN-TRUMP GÖRÜŞMESİ SORULDU

Erdoğan’a İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında olası bir görüşme de soruldu.

Bir basın mensubunun, “İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan geliyor. Trump ile görüşme ihtimali var. Bir umut kapısı aralandı gibi. Siz bir araya gelecek misiniz?” sorusuna Erdoğan, “Şu anda programda neler var henüz bilmiyorum. Arkadaşlar bana bildirecek.” karşılığını verdi.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İran erdoğan
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