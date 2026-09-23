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Bursa'da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Bursa'da, iki otomobilin çarpışması sonucu sürücülerden Ramazan Atış (22) yaşamını yitirdi, Selçuk Akın ise ağır yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Orhaneli-Bursa kara yolu Erenler Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

Bursa'da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Ramazan Atış yönetimindeki otomobil ile karşı yönden gelen Selçuk Akın idaresindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücülerden Ramazan Atış'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Akın ise yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bursa Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Akın'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Ramazan Atış'ın cansız bedeni, savcılık ve ekiplerin incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

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