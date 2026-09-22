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Batı Karadeniz’de fırtına alarmı: Saat verildi

Batı Karadeniz için fırtına uyarısı yapıldı. 23 Eylül Çarşamba gününün ilk saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden esecek rüzgarın saatte 50 ila 75 kilometre hıza ulaşması beklenirken, özellikle deniz ulaşımında aksamalara karşı dikkatli olunması istendi.

Batı Karadeniz’de fırtına alarmı: Saat verildi

Batı Karadeniz'de yarın sabah saatlerinden itibaren fırtına bekleniyor. Meteorolojik değerlendirmelere göre bölgede kuzey ve kuzeybatı yönlerden esecek rüzgarın saatte 50 ila 75 kilometre hıza ulaşması öngörülüyor.

ÖĞLE SAATLERİNDEN İTİBAREN ETKİSİNİ KAYBEDECEK

Yapılan son değerlendirmelere göre Batı Karadeniz'de rüzgarın 23 Eylül Çarşamba gününün ilk saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Batı Karadeniz’de fırtına alarmı: Saat verildi 1

Fırtınanın aynı gün öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Yetkililer, fırtına nedeniyle başta deniz ulaşımı olmak üzere ulaşımda aksamalar yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Batı Karadeniz’de fırtına alarmı: Saat verildi 2

Meteorolojik uyarının 23 Eylül saat 00.05 ile 14.00 arasında geçerli olduğu bildirildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

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