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İstanbul'da yangın! 5 iş yeri ve 1 fabrika zarar gördü

İstanbul Esenyurt'ta oto lastikçide çıkan ve 4 iş yeri ile bir yemek fabrikasına sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken toplam 5 iş yeri ve 1 fabrikada hasar meydana geldi.

İstanbul'da yangın! 5 iş yeri ve 1 fabrika zarar gördü

Esenyurt ilçesi Yeşilkent Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı'ndaki oto lastikçide henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen yangında alevler iş yerinin bitişiğindeki oto elektrik, lastik ve yedek parça satan 4 iş yeri ile yan tarafındaki 3 katlı yaklaşık 5 bin metrekare kapalı alana sahip yemek fabrikasına sirayet etti.

İstanbul da yangın! 5 iş yeri ve 1 fabrika zarar gördü 1

ALEVLER 2 SAATLİK MÜDAHALE SONUCU SÖNDÜRÜLDÜ

İtfaiye ekiplerinin 4 farklı noktadan müdahale ettiği yangın yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayda yaralanan olmazken, 5 iş yeri ile yemek fabrikasında hasar meydana geldi.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın İstanbul Esenyurt
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