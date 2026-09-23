Bodrum Bölge Liman Başkanı rüşvet iddiasıyla gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Bodrum Büro Amirliği ekipleri, Bodrum Liman Başkanlığına operasyon düzenledi.

RÜŞVET İDDİASIYLA GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda Liman Başkanı T.A.'nın rüşvet alırken suçüstü yakaladığı iddia edildi. Ekipler, Liman Başkanlığı içinde ve önündeki park halindeki araçlarda detaylı inceleme yaptı.

BAZI MATERYALLERE DE EL KONULDU

İşlemlerin tamamlanmasının ardından gözaltına alınan T.A., emniyete götürüldü. Yapılan aramalarda bazı materyallere de el konuldu.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır