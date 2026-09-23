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Bodrum Bölge Liman Başkanı rüşvet iddiasıyla gözaltına alındı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen operasyonda, Bodrum Bölge Liman Başkanı rüşvet iddiasıyla gözaltına alındı. Yapılan aramalarda bazı materyallere de el konuldu.

Bodrum Bölge Liman Başkanı rüşvet iddiasıyla gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Bodrum Büro Amirliği ekipleri, Bodrum Liman Başkanlığına operasyon düzenledi.

Bodrum Bölge Liman Başkanı rüşvet iddiasıyla gözaltına alındı 1

RÜŞVET İDDİASIYLA GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda Liman Başkanı T.A.'nın rüşvet alırken suçüstü yakaladığı iddia edildi. Ekipler, Liman Başkanlığı içinde ve önündeki park halindeki araçlarda detaylı inceleme yaptı.

Bodrum Bölge Liman Başkanı rüşvet iddiasıyla gözaltına alındı 2

BAZI MATERYALLERE DE EL KONULDU

İşlemlerin tamamlanmasının ardından gözaltına alınan T.A., emniyete götürüldü. Yapılan aramalarda bazı materyallere de el konuldu.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Muğla Bodrum liman
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