Mansur Yavaş'ı istifaya götüren sözler! CHP'den karara ilk tepki geldi

CHP Sözcüsü Müslim Sarı bugün CHP Genel Merkezi'nde gazeteciler ile bir araya geldi. Sarı burada Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a yönelik bazı eleştirilerde bulundu.

MÜSLİM SARI, YAVAŞ'A TEPKİ GÖSTERMİŞTİ: HİÇ KİMSE CHP'DEN ÜSTÜN DEĞİL"

Yavaş'ın CHP'nin 9 Eylül kuruluş yıl dönümü etkinliğine katılmamasına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinden önce Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e bilgi vermesine tepki gösteren Sarı, "Yani dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliği hepimizin üstündedir, hepimizin önündedir. Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nden üstün değil, hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nden üste görmesin kendisini.

Dolayısıyla önümüzdeki süreçte parti aidiyetiyle ilgili faaliyetler, etkinlikler olunca bütün belediye başkanlarımızın buna katılmasını, buna uymasını bekleriz. Yani bir belediye başkanımız bir işlem yaparken kendi genel başkanı dışında başka bir partinin genel başkanına da bilgi verdim diyemez. Diyemez bunu" ifadelerini kullandı.

YAVAŞ MANİDAR SÖZLERLE DUYURDU: "BUGÜN YAPILAN BAZI AÇIKLAMALAR NEDENİYLE"

Sarı'nın bu açıklamasından kısa süre sonra ise Mansur Yavaş CHP'den istifa ettiğini ve yoluna bağımsız olarak devam edeceğini duyurdu.

Yavaş istifa açıklamasında bu sözlere de göndermede bulunarak, "Daha önce, parti içinde şahsımla veya izlediğim tutumla ilgili bir rahatsızlık varsa bunun gereğini yapacağımı söylemiştim. Ve bugün yapılan bazı açıklamalar nedeniyle; Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyor, siyasi yoluma bağımsız olarak devam ettiğimi kamuoyunun takdirine sunuyorum" dedi.

İLK TEPKİ GELDİ: "KİMSE KENDİSİNİ CHP'DEN ÜSTÜN GÖRMESİN DEMEK HADSİZLİK Mİ OLUYOR?"

Yavaş'ın istifa kararına da CHP'den ilk tepki yine Müslim Sarı'dan geldi. Sarı, "Hayırlı olsun siyasi aidiyetini netleştirmiş" dedi. Yavaş'ın istifa açıklamasındaki sözlere de değinen Sarı, "Kimse kendisini CHP’den üstün görmesin demek hadsizlik mi oluyor?" ifadesine yer verdi.