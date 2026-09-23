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Zorlu hava koşullarına meydan okuyan Adidas Terrex Tracefinder 2 indirimde!
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Zorlu hava koşullarına meydan okuyan Adidas Terrex Tracefinder 2 indirimde!

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
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Doğada vakit geçirirken veya engebeli zeminlerde ilerlerken ne ararsınız? Ayağınızı dış etkenlerden koruyan su geçirmez bir yapı mı, en zorlu zeminlerde bile kaymayan güçlü bir taban mı, yoksa tüm gün konfor sunan hafif bir yastıklama mı? Tüm bu özellikleri tek bir tasarımda arıyorsanız Adidas’ın performans odaklı Terrex serisinden Tracefinder 2 Climaproof modeli, tam olarak bu tanımı karşılıyor. Üstelik şu an indirimde! İşte detaylar...

Hem macera tutkunlarını hem de aktif yaşamı benimseyenleri aynı noktada buluşturan bir ayakkabı düşünün; doğanın en sert koşullarına meydan okuyacak kadar dayanıklı, gün boyu ayağınızda yokmuş gibi hissettirecek kadar konforlu. Climaproof koruması ve Traxion taban teknolojisiyle ister dağ patikalarında ister zorlu hava şartlarında size eşlik etmek için tasarlanan Adidas Terrex modelinde indirim sizleri bekliyor. Detaylar içeriğimizde!

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Adidas Terrex Tracefinder 2 CLIMAPROOF Arazi Koşu Ayakkabısı

Zorlu hava koşullarına meydan okuyan Adidas Terrex Tracefinder 2 indirimde! 1

Adidas Terrex Tracefinder 2 Climaproof arazi koşu ayakkabısı; zorlu hava koşullarına ve rüzgara karşı koruma sağlayan Climaproof teknolojili kumaş ve sentetik üst yüzeyi ile ayaklarınızı kuru tutar. LIGHTMOTION yastıklama teknolojisi her adımda üstün konfor sunarken, Traxion kauçuk dış tabanı engebeli ve dağlık zeminlerde kusursuz zemin tutuşu sağlar. OrthoLite iç tabanıyla ayağı destekleyen, standart kalıplı ve dayanıklı bu model, açık hava maceralarında performansı artırmak için tasarlanmıştır.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Çok iyi bir ayakkabı. Kullanımı çok rahat ve hafif. Terrex serisinden çeşitli Adidas ayakkabılarım var ve hepsinden son derece memnunum. Fiyat-performans oranı harika. Kesinlikle tavsiye ederim. Hızlı teslimat için Amazon'a çok teşekkürler."
  • "Tam beden. Bir süredir İngiltere'nin o meşhur havasında günlük kullanım için giyiyorum; su geçirme sorunu yaşamadım. Rahat ve yer tutuşu harika."
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Bu içerik 23 Eylül 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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