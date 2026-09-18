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Üfleme ve vakumlama birlikte: Robeve 2’si 1 arada süpürge indirimde
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Üfleme ve vakumlama birlikte: Robeve 2’si 1 arada süpürge indirimde

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
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Aracınızın koltuk aralarına dökülen kırıntıları veya bagajdaki tozları temizlemek için hantal makinelerle uğraşmak tam bir eziyet. Kablosuz ve kompakt yapısıyla her an elinizin altında olan bir temizlik yardımcısı ise bu çileyi keyfe dönüştürüyor. 20000PA yüksek vakum gücü, hava üfleme fonksiyonu ve şık dijital ekranıyla öne çıkan Robeve Auhma araç süpürgesi bugüne özel 400 TL indirimde! Aracınızda her zaman iyi bir düzen sağlamak için bu fırsatı kaçırmayın.

Arabanıza her bindiğinizde döşemelerde biriken tozlar ve ulaşılması zor köşelerdeki kirler canınızı sıkıyorsa Robeve Auhma, hem yüksek emiş gücü hem de hava üfleyici moduyla en dar alanlardaki kirleri bile saniyeler içinde alıyor. Dijital ekranı sayesinde şarjını kolayca takip edebileceğiniz bu kablosuz pratik yardımcı, aracınıza yapacağınız en iyi yatırımlardan biri olacak. İndirim bitmeden sepetinize ekleyin!

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Aracınız için etkili temizlik çözümü: Robeve Auhma Güçlü Vakumlu El Süpürgesi

Üfleme ve vakumlama birlikte: Robeve 2’si 1 arada süpürge indirimde 1

Robeve Auhma kablosuz araç süpürgesi, 20.000 PA yüksek çekim gücü ve 3 farklı hız kademesiyle araç içi, ev veya ofisteki zorlu kirleri zahmetsizce temizler. Çift yönlü tasarımı sayesinde hem güçlü bir vakum hem de pratik bir hava üfleyici işlevi görür. Üzerindeki dijital ekranı ile pil durumunu ve hız kademesini anlık takip etmenizi sağlar. Farklı yüzeyler ve dar alanlar için zengin başlık seçeneklerine sahip süpürge yıkanabilir filtre sistemi ve ergonomik şarjlı yapısı ile temizliği her yerde son derece pratik ve etkili kılar.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Çok kullanışlı. Arabada, evde. Toz ve kırıntıları süpürmek için pratik. Üfleme uçları ile klavye temizleme, elektronik eşya temizleme, top şişirme, deniz yatağı şişirmek için kullanılabilir. Şarjı uzun dayanıyor. Toz filtresi musluk altında yıkanıyor, iki tane de yedeği çıkıyor."
  • "Ürünü tuttuğunuzda gerçekten kaliteli hissettiriyor. Çekim gücü yeterli. Kutusundan aparatları, 2 yedek filtresi ve şarj kablosu ile birliktr geldi. Şık ve dayanıklı görünen bir taşıma tantası ile birlikte geldi. Şarjını henüz deneme şansım olmadı."
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Bu içerik 18 Eylül 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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