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Ağız hijyeninde yeni dönem: H2ofloss Ağız Duşu indirimde
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Ağız hijyeninde yeni dönem: H2ofloss Ağız Duşu indirimde

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
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Gün boyu dişlerimizi fırçalasak da aralarda biriken yemek kalıntılarından ve plaklardan kurtulmak her zaman mümkün olmuyor. Diş ipi kullanmak ise hem zahmetli hem de zaman alıcı geldiği için genelde ağız bakımını yarım bırakıyoruz. H2ofloss Ağız Duşu ise 5 farklı basınç modu, 300 ml geniş su deposu ve su geçirmez tasarımıyla diş bakımını zahmetsiz kılıyor. İndirim bitmeden diş sağlığınıza yatırım yapın.

Diş temizliğinden sonra ağızda kalan o tam temizlenmemiş hissi siz de sevmiyorsanız müjde! H2ofloss Ağız Duşu, fırçanın asla ulaşamadığı o gizli köşeleri su basıncıyla anında temizliyor. Üstelik kablosuz olduğu için kullanımı da çok kolay. Diş sağlığınızı bir üst seviyeye çıkaracak bu kurtarıcı ürün şimdi indirimde. Fırsat bitmeden kendinize bu iyiliği yapın, farkı ilk kullanımda hissedin!

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Hızlı ve etkili: H2ofloss Şarjlı Kablosuz Ağız Duşu

Ağız hijyeninde yeni dönem: H2ofloss Ağız Duşu indirimde 1

H2ofloss Şarjlı Kablosuz Ağız Duşu, diş fırçalarının ulaşamadığı alanlarda derinlemesine hijyen sağlayarak diş plağı ve tartar oluşumunun önüne geçer. 300 ml geniş su deposu sayesinde kesintisiz kullanım sunarken, 5 farklı basınç modu ile hassas diş etlerinden güçlü temizliğe kadar her ihtiyaca uyum sağlar. IPX7 su geçirmez yapısı banyoda güvenle kullanım imkanı tanır. 360 derece dönebilen 6 farklı değiştirilebilir başlığı ve yer çekimi bilyeli özel hortum sistemi sayesinde cihazı her açıda rahatça kullanabilirsiniz. Şarjlı ve taşınabilir tasarımıyla ağız bakımınızı her yere taşıyın.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Çok memnun kaldık , çok güzel bir ürün. Hem suyu püskürtme kuvveti hem uçları çok iyi bence."
  • "Ürünü 6 aydır kullanıyorum. Fiyat performans denmez çünkü çok kaliteli. Aynı işi yapan o meşhur markalardan hiçbir farkı yok. Şarz olarak insan ne zaman taktığını unutuyor. Her gün kullanımda bile 10 günden fazla gidiyor. Hız ve tazik ayarı çok iyi. Yanında gelen başlıklar çabası. Bence bu fiyata alınacak en iyi ürün."
Ürünü İncele

Bu içerik 7 Eylül 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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