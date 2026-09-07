Kedi ve köpeklerin gizemli dünyasına davetlisin: Royal Canin Deneyim Evi'nde seni neler bekliyor?

Cihangir'de kapılarını açacak olan bu sürprizlerle dolu Deneyim Evi'ne gitmeden önce, geride kalan 10 yılda arka planda ne gibi mucizeler yaratılmış, gel birlikte bakalım!
Türkiye'deki 10 yıllık yolculuğunda Royal Canin, tam 6,4 milyon kedi ve köpeğin sağlığını destekledi. Üstelik bu süreç, sadece bir beslenme döngüsünden ibaret değildi; hayvan sağlığı için atılan kalıcı adımlarla doluydu.
Bu süre zarfında 12 bin veteriner hekim ve geleceğin profesyonelleri olan 10 bin veteriner fakültesi öğrencisiyle omuz omuza çalışıldı. Düzenlenen 70 bilimsel kongre ve 400 etkinlikle sektördeki bilgi akışı aralıksız desteklendi.
Nasıl ki her insanın ihtiyacı farklıysa, kedi ve köpeklerin de öyle. Bu bilinçle, değişen yaş ve sağlık gereksinimlerine yanıt verebilmek için 300’ü aşkın uzman beslenme çözümüyle onların yanında olundu.
Hayata yeni merhaba diyen 30 bin yavru kedi ve köpeğin sağlıklı büyüme evrelerine eşlik edilirken, 60 bin hasta hayvanın tedavi süreçlerindeki beslenme yönetimi büyük bir özenle sağlandı.
Yapılan 200 ton mama bağışıyla tam 3 milyon hayvanın beslenmesine katkı sunuldu. Ayrıca, hayat kurtaran arama-kurtarma köpeklerinin ve görme engellilere yoldaş olan rehber köpeklerin eğitim ve beslenme süreçleri de özel olarak desteklendi.
İşte geride bırakılan bu büyük hikaye, şimdi Cihangir'de ziyaretçilerini bekleyen interaktif bir 'Deneyim Evi'ne dönüşüyor. Kedi ve köpeklerin farklı yaşam evrelerini, sağlığa yön veren bilimsel içgörüleri ve onlarla aramızdaki eşsiz bağı keşfetmek için harika bir fırsat.
Etkinlik Detayları:
Can dostlarımızın dünyasını daha yakından anlamak ve bu özel interaktif deneyimi yaşamak için ajandanızda yer açmayı unutmayın!
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