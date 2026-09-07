HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Bakan Ersoy ile Prof. Dr. Erhan Afyoncu’dan tarih ve kültür buluşması

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Prof. Dr. Erhan Afyoncu’yu Bakanlıkta kabul etti. Görüşmede Türkiye’nin tarihî ve kültürel birikimi ile ortak hafızanın korunmasına yönelik çalışmalar ele alındı.,

Bakan Ersoy ile Prof. Dr. Erhan Afyoncu’dan tarih ve kültür buluşması

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Prof. Dr. Erhan Afyoncu ile Bakanlıkta bir araya geldi.

Görüşmede Türkiye’nin köklü tarihî ve kültürel mirası, ortak hafızanın gelecek nesillere aktarılmasının önemi ve bu alanda yürütülen çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

BAKAN ERSOY PAYLAŞTI

Bakan Ersoy, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Millî Savunma Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Erhan Afyoncu ile Bakanlığımızda bir araya geldik.
Tarih, kültür ve ortak hafızamız üzerine değerlendirmelerde bulunduğumuz nazik ziyaretleri için kıymetli hocamıza teşekkür ediyor, değerli çalışmalarında başarılar diliyorum.”

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Seçim tarihi kulisi gündem oldu! Anketler peş peşe geldi: En yakın rakibini ikiye katladıSeçim tarihi kulisi gündem oldu! Anketler peş peşe geldi: En yakın rakibini ikiye katladı
Son dakika! Veyis Ateş tahliye edildiSon dakika! Veyis Ateş tahliye edildi

Anahtar Kelimeler:
kültür ve turizm bakanı mehmet nuri ersoy
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İşe girdi, 40 bin TL aylıkla 3 yılda bir villa 2 daire aldı! Gerçek ortaya çıktı

İşe girdi, 40 bin TL aylıkla 3 yılda bir villa 2 daire aldı! Gerçek ortaya çıktı

Rusya'yı kızdıran karar! 'Bu gerçek bir savaşın başlangıcı'

Rusya'yı kızdıran karar! 'Bu gerçek bir savaşın başlangıcı'

Trabzonspor'dan gol şov! Gençlerbirliği'ne 5-0'lık fark

Trabzonspor'dan gol şov! Gençlerbirliği'ne 5-0'lık fark

Serhat Kılıç’ın kız arkadaşının ifadesi ortaya çıktı

Serhat Kılıç’ın kız arkadaşının ifadesi ortaya çıktı

Tazminatta dengeler değişiyor! İsa Karakaş: Asgari ücretli yüksek maaşlıyı geçebilir

Tazminatta dengeler değişiyor! İsa Karakaş: Asgari ücretli yüksek maaşlıyı geçebilir

45 yıllık ünlü restoran zinciri 89 şubesinin tamamını kapatıyor

45 yıllık ünlü restoran zinciri 89 şubesinin tamamını kapatıyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.