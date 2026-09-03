Kış soğuklarına şimdiden hazırlanın: Uzun yıllar eskimeyen Columbia mont indirimde

Her sezon yeni bir mont aramak yerine bir kez alıp uzun yıllar sorunsuz kullanacağınız bir model arıyorsanız Columbia Labyrinth Loop II, leke tutmayan Omni-Shield™ kaplaması ve Thermarator™ yalıtımıyla kışın gerçek bir yatırım. Su geçirmeyen dayanıklı kumaşı ve hafif yapısıyla hem şehirde hem doğada konfor sunuyor. Fiyatlar yükselmeden kışlık ihtiyacınızı aradan çıkarmak için %40 indirimi kaçırmamak için acele edin.

Hafif ve fonksiyonel: Columbia Labyrinth Loop II Erkek Mont

Dondurucu kış günlerinde yüksek koruma sunan Columbia Labyrinth Loop II, Omni-Heat™ Infinity teknolojisiyle vücut ısısını içeri yansıtarak üstün ve nefes alabilir bir sıcaklık sağlar. %100 geri dönüştürülmüş Thermarator™ sentetik yalıtımı ve suya dayanıklı dış kumaşı zorlu hava şartlarına karşı tam koruma sunan mont, leke ve su itici Omni-Shield™ kaplaması, fermuarlı göğüs ve el cepleri, çene koruyucusu ve rüzgarı kesen elastik manşetleri ile günlük ve outdoor aktivitelerde kurtarıcınız olacak.

Kullanıcılar ne diyor?

“Yağmurlu Pasifik Kuzeybatısı'nda yaşıyorum ve ıslak kışlarımızda beni kuru tutmak için bu montu aldım. Kalın ve sıcak ve kesinlikle daha soğuk havalar için bir montu.”

“Siyah renkte sahip olduğum benzer bir Northface şişme yağmurlukla karşılaştırıldığında bu Columbia mont çok daha kalın ve sıcak.”

Bu içerik 3 Eylül 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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