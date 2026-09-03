Kış soğuklarına şimdiden hazırlanın: Uzun yıllar eskimeyen Columbia mont indirimde

Her sezon yeni bir mont aramak yerine bir kez alıp uzun yıllar sorunsuz kullanacağınız bir model arıyorsanız Columbia Labyrinth Loop II, leke tutmayan Omni-Shield™ kaplaması ve Thermarator™ yalıtımıyla kışın gerçek bir yatırım. Su geçirmeyen dayanıklı kumaşı ve hafif yapısıyla hem şehirde hem doğada konfor sunuyor. Fiyatlar yükselmeden kışlık ihtiyacınızı aradan çıkarmak için %40 indirimi kaçırmamak için acele edin.
Dondurucu kış günlerinde yüksek koruma sunan Columbia Labyrinth Loop II, Omni-Heat™ Infinity teknolojisiyle vücut ısısını içeri yansıtarak üstün ve nefes alabilir bir sıcaklık sağlar. %100 geri dönüştürülmüş Thermarator™ sentetik yalıtımı ve suya dayanıklı dış kumaşı zorlu hava şartlarına karşı tam koruma sunan mont, leke ve su itici Omni-Shield™ kaplaması, fermuarlı göğüs ve el cepleri, çene koruyucusu ve rüzgarı kesen elastik manşetleri ile günlük ve outdoor aktivitelerde kurtarıcınız olacak.
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Bu içerik 3 Eylül 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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