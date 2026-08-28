Ömür boyu garanti: Stanley termoslarda Okula Dönüş Fırsatları başladı!

İyi bir termos sadece içeceğinizi sıcak veya soğuk tutmakla kalmaz; malzemesi, vakum yalıtımı ve sızdırmaz tasarımıyla yıllarca en güvenilir yol arkadaşınız olur. Yeni eğitim ve çalışma döneminde ders aralarınıza keyif katacak, farklı ihtiyaçlara hitap eden ikonik Stanley modellerini 31 Ağustos’tan önce sepetinize eklemek ve kampanya avantajlarını yakalamak için detaylara göz atın!
Okula Dönüş Fırsatları kapsamındaki indirimli markaları görmek için buraya tıklayın.
Stanley indirimlerinin tamamına göz atmak için buraya tıklayın.
Prime ayrıcalıklarından yararlanmak isterseniz buradan üye olabilirsiniz.
Günlük tempoda sabah kahvenizi saatlerce sıcak tutan bir termos arıyorsanız Stanley’nin klasik vakumlu termosu tam size göre! 45 saate kadar sıcak, 40 saate kadar soğuk 192 saat buzlu koruma sağlayan yapısıyla bu model, ofis masasından kamp masasına kadar her yerde işinizi görür. Yalıtımlı kapağıyla bir yandan içeceğinizi korurken diğer yandan fincan olarak kullanılabilen termos, hem sağlam hem pratik hem de bulaşık makinesinde yıkanabilir! Üstelik, sızdırmaz yapısıyla çantaya atıp gönül rahatlığıyla taşıyabilirsiniz.
Kullanıcılar ne diyor?
Pipetli ve üç aşamalı çevrilebilir kapağı ile hem pratik hem de sızdırmazlık sunan Stanley Quencher termos bardak ile içecekleriniz 11 saat soğuk 48 saat ise buzlu kalıyor. 1,18 litre kapasitesi ve çift duvarlı vakumlu yalıtımı ile içeceklerinizi saatlerce 7 saat de sıcak tutabilen termos, BPA içermeyen geri dönüştürülmüş çelik yapısıyla çevre dostu ve dayanıklı bir ürün. Aynı zamanda araba bardaklıkları ile de uyumlu olan termos, her an yanınızda taşıyabileceğiniz kullanışlı bir eşya.
Kullanıcılar ne diyor?
Gün boyunca yanınızda taşınabilecek, pratik ve dayanıklı bir su şişesi olan Stanley Flip Straw 2.0, içeceklerinizi buz eklediğinizde 2 gün boyunca, normal şekilde ise 10 saat boyunca soğuk tutar. Sızdırmaz tasarımı ve hafif sapıyla çantanıza veya elinize kolayca taşınabilir, hareket halindeyken suyunuzu güvenle taşımanızı sağlar. Ayrıca bulaşık makinesinde yıkanabilen üç ayrı parçaya ayrılabilir yapısıyla da temizlik sorununu ortadan kaldırır.
Kullanıcılar ne diyor?
Gün boyu koşturanlar, spor yapanlar ya da işe yetişmeye çalışanlar için ideal bir çözüm olan Stanley IceFlow termosun flip kapaklı pipetiyle içeceğinize tek hamlede ulaşabilir, katlanabilir tutacağıyla her yere kolayca taşıyabilirsiniz. Soğuk içecekleri tam 12 saat serin, buzlu içecekleri ise 48 saat boyunca taptaze tutan Stanley termos, araç içi bardaklıklar dahil pek çok alana sığan yapısı ve bulaşık makinesinde yıkanabilir oluşuyla günlük kullanımda büyük konfor sağlar.
Kullanıcılar ne diyor?
Stanley termos, çift duvarlı vakum yalıtımı sayesinde içeceklerinizi 11 saat soğuk 48 saat buzlu tutarken, katlanabilir pipetli Protour kapak mekanizması sızdırmazlık ve pratik kullanım sunar. Ergonomik tutma kulpu ve araç bardaklıklarıyla tam uyumlu alt tabanı sayesinde sporda, seyahatte veya işte her an yanınıza alabileceğiniz termos, BPA içermeyen paslanmaz çelik gövdesiyle de son derece dayanıklıdı
Kullanıcılar ne diyor?
Ofiste çalışırken veya evde kitap okurken kahvesi sürekli soğuyan anneler için küçük ama dev bir çözüm! Çoğu kahve makinesine sığan bu kompakt kupa, annenizin favori içeceğini 1,5 saat sıcak tutarak "soğumuş kahve" derdine son veriyor. Ele tam oturan sapı ve dökülme yapmayan kapağıyla, en yoğun anlarda bile keyifli bir mola vermesini sağlıyor.
Kullanıcılar ne diyor?
Bahçede dinlenirken, keyifli bir piknikte ya da günün herhangi bir anında içeceklerinizin tadını uzun süre çıkarmak istediğinizde, Stanley Everyday Tumbler Termos Bardak size harika bir konfor sunuyor. BPA içermeyen güvenli yapısı ve çift duvarlı vakum yalıtımı sayesinde içeceklerinizi 15 saate kadar buz gibi soğuk tutarak tazeliğini koruyan bardak, dayanıklı 18/8 paslanmaz çelik kalitesiyle de uzun ömürlü bir kullanım sağlıyor. Sıçramaları en aza indirecek şekilde tasarlanan kapağı sayesinde içeceğiniz hareket halindeyken bile rahatça yudumlayabiliyorsunuz.
Kullanıcılar ne diyor?
Günün koşturmacasında performansıyla yarı yolda bırakmayan bir yol arkadaşı arıyorsanız Stanley The Everyday Suburban Mug tam size göre. 18/8 paslanmaz çelikten üretilen bu kupa, BPA içermeyen güvenli yapısı ve çift katmanlı vakum yalıtımı sayesinde içeceklerinizi 1,5 saat sıcak 5 saat soğuk, 20 saat buz gibi tutarken pratik Tritan™ içim kapağıyla da son derece konforlu bir kullanım sunuyor.
Kullanıcılar ne diyor?
AeroLight™ teknolojisi sayesinde standart çelik şişelere göre %33 daha hafif olan termos, çift duvar vakum yalıtımı soğuk içeceklerinizi saatlerce korurken Flow Steady mekanizmalı pratik Twist Flip kapağıyla içim hızını kontrol etmenizi sağlıyor. %100 sızdırmaz tasarımı, ergonomik tutuş alanı, entegre taşıma halkası ve araç bardaklıklarına uyumlu tabanıyla da çantanızda veya yolculuklarınızda zahmetsiz bir kullanım sunuyor.
Kullanıcılar ne diyor?
Dış mekan etkinliklerinden günlük kullanıma kadar her anınıza eşlik etmek için tasarlanan Stanley termos bardak, geniş hacmiyle içeceğinizin tadını uzun süre çıkarmanızı sağlıyor. BPA içermeyen 18/8 paslanmaz çelik yapısı ve çift katmanlı vakum izolasyonu sayesinde sıcak içeceklerinizi 1 saat sıcak, soğuk içeceklerinizi 5 saat soğuk ve buzlu içeceklerinizi tam 20 saat boyunca buz gibi tutarak ilk andaki tazeliği son yudumunuza kadar koruyor.
Kullanıcılar ne diyor?
Bu içerik 28 Ağustos 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.