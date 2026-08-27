Aracınız için akıllı şarj çözümü! Anker araç şarjında indirim başladı

Uzun araç yolculuklarında şarjınızın bitmesinden veya telefonunuzun kaplumbağa hızında dolmasından sıkıldınız mı? Anker PowerIQ Araç Şarj Adaptörü, gelişmiş akıllı şarj teknolojisi sayesinde cihazlarınızı yoldayken bile maksimum güvenlikle ışık hızında dolduruyor. Üstelik torpido bölmesinde neredeyse hiç yer kaplamayan mini yapısı ve sağlam gövdesiyle aracınızın vazgeçilmez bir parçası olmaya aday. Şu an indirime girmişken aracınıza ve yolculuklarınıza yapabileceğiniz bu harika yatırımı hemen keşfedin.

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Anker USB-C Araç Şarj Cihazı

Anker Araç Şarj Adaptörü, güçlü PowerIQ teknolojisi sayesinde bağlı cihazı otomatik tanıyarak en uygun akımı sağlar. Ultra kompakt ve minimalist yapısı ile araç çakmaklığına tam oturur, kablo kalabalığı yaratmaz ve torpidoda estetik bir görünüm sunar. Çift bağlantı noktası desteğiyle iki cihazı eş zamanlı şarj edebilir. Aşırı ısınma, yüksek voltaj ve kısa devre korumaları sunan MultiProtect güvenlik sistemi sayesinde ise telefon ve tabletinizi uzun ömürlü ve emniyetli şekilde şarj etmenize olanak tanır.

Kullanıcılar ne diyor?

"Herkese tavsiye ederim. Ürün çok kaliteli, her arabaya lazım."

"Geçtiğimiz günlerde Anker USB-C Araç Şarj Cihazını aldım ve söylemeliyim ki, aracım için harika bir ek oldu. Bu 30W 2 Portlu şarj cihazı, özellikle uzun yolculuklar sırasında cihazlarımı şarjlı tutmak için mükemmel. Çift portlu tasarım büyük bir artı, hızda fark edilebilir bir yavaşlama olmadan iki cihazı aynı anda şarj etmeme olanak tanıyor."

Bu içerik 27 Ağustos 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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