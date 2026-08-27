Daha uzun pil ömrü daha gerçekçi deneyim: Sony DualSense V2 indirimde

Sadece ekrana bakıp oyun oynamak ayrı, o atmosferi ellerinizin arasında yaşamak bambaşka bir his. Yağmurun yağmasından bir aracın asfaltta kaymasına kadar her detay DualSense V2’nin dokunsal geri bildirimiyle avucunuzun içinde. Üstelik Grey Camo tasarımı ve güçlendirilmiş piliyle uzun maratonları yarıda bırakmıyor. Oynadığınız oyundan gerçekten keyif almak istiyorsanız indirimi kaçırmadan keşfedin!

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Sony PlayStation 5 DualSense V2 Oyun Kolu (Bilkom - Resmi Distribütör Garantili)

Sony PS5 DualSense V2, yenilikçi yapısıyla oyun deneyimini tamamen değiştiriyor. Dokunsal Geri Bildirim teknolojisi sayesinde oyun içi çevresel etkileri ve eylemleri elinizde canlı bir şekilde hissederken Dinamik Uyarlanabilir Tetikler ise silahların tetiğinden araçların fren hissiyatına kadar farklı dirençler sunarak gerçekçiliği zirveye taşıyor. Dahili mikrofon, kulaklık girişi ve hareket sensörüyle donatılan cihaz; ikonik gri kamuflaj tasarımı, optimize edilmiş hafif gövdesi ve V2 sürümüne özel güçlendirilen pil ömrüyle öne çıkıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

"Orijinal ve 2. nesil , Amazon güvencesi daha ne olsun.Teşekkürler."

"Ürün hem diğer satıcılardan daha ucuz hemde aynı ürün bana geldiğinde çizik hasar yoktu garantisi de var, zaten koldaki detaylar da çok güzel"

Bu içerik 27 Ağustos 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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