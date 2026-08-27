Malatya’da parkta silahlı kavga: 4 yaralı

Olay, saat 21.45 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Hayrat Sokak içerisinde bulunan bir parkta M.M.S. ile E.K. ve K.Y. arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada açılan ateş sonucu M.T.S., Z.T., E.B. ve Y.T.K. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, 1 adet tabanca ile çok sayıda boş kovan buldu. Olaya karıştıkları belirlenen 2 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır