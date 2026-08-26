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80 bin TL ceza yiyen oğlu babasını çağırdı, ona kesilen ceza arabanın fiyatını geçti!

Burdur'da polis ekiplerinin daha önceden ihbar edilen bir aracı durdurduğu sırada ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücüye ve araç sahibine toplam 80 bin lira ceza uygulandı. Araç sahibinin oğlu, yaşanan durum üzerine babasından yardım isterken olay yerine gelen baba ise alkollü çıkınca bu kez polis ekiplerinin işlemleriyle karşılaştı. Alkolmetreyi üflemeyi reddeden baba hakkında çeşitli maddelerden toplam 400 bin lira idari para cezası uygulanırken ehliyetine 2035 yılına kadar el konuldu.

80 bin TL ceza yiyen oğlu babasını çağırdı, ona kesilen ceza arabanın fiyatını geçti!

Olay, gece saatlerinde Hızır İlyas Mahallesi İbrahim Zeki Burdurlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önceden ihbar edilen bir araç polis ekipleri tarafından durduruldu.

80 bin TL ceza yiyen oğlu babasını çağırdı, ona kesilen ceza arabanın fiyatını geçti! 1

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Yapılan kontrolde araç sürücüsünün ehliyetinin bulunmadığı tespit edildi. Ehliyetsiz araç kullandığı belirlenen sürücüye ve araç sahibine ayrı ayrı 40 bin lira olmak üzere toplam 80 bin lira idari para cezası uygulandı. İşlemler sırasında araç içerisinde bulunan araç sahibinin oğlu, yaşanan durum üzerine babasından yardım istedi.

80 bin TL ceza yiyen oğlu babasını çağırdı, ona kesilen ceza arabanın fiyatını geçti! 2

YARDIMA GELEN BABA ALKOLLÜ ÇIKTI: 400 BİN TL CEZA YEDİ

Oğlunun yardım istemesi üzerine olay yerine 15 NH 991 plakalı otomobiliyle gelen İ.K.'nin de durumundan şüphelenen polis ekipleri, sürücünün alkollü olduğunu değerlendirdi. Ekipler, Kılıç'a alkolmetre ile ölçüm yapmak istedi. Ancak İ.K., polis ekiplerinin alkolmetreye üfleme talebini reddetti.

80 bin TL ceza yiyen oğlu babasını çağırdı, ona kesilen ceza arabanın fiyatını geçti! 3

EHLİYETİNE 2030'A KADAR EL KONDU

Uzun süre ekiplerle zor anlar yaşatan sürücü yapılan kontrollerinde ehliyetine daha önce 2030 yılına kadar el konulduğu öğrenildi. Alkolmetreyi üflemeyi reddeden ve hakkında çeşitli trafik maddelerinden işlem yapılan sürücüye toplam 400 bin lira idari para cezası uygulandı. İ.K.'nin ehliyetine el konulma süresi de 2030 dan 2035 e değiştirildi. Otomobil çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

80 bin TL ceza yiyen oğlu babasını çağırdı, ona kesilen ceza arabanın fiyatını geçti! 4

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
alkollü sürücü Burdur trafik cezası
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