HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Rusya'dan zehir zemberek sözler! "İngiltere'yi vururuz"

CIA Başkanı'nın Moskova'yı ziyareti sonrasında Rusya'dan zehir zemberek açıklamalar geldi. Moskova'nın hedefinde bu sefer İngiltere var. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rus topraklarına yönelik saldırılara cevaben Ukrayna dışında İngiliz askeri tesislerinin hedef alınabileceğini belirtti.

Rusya'dan zehir zemberek sözler! "İngiltere'yi vururuz"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında, gündemdeki konulara dair değerlendirmelerde bulundu.

"TERÖR SALDIRILARINDAN DOĞRUDAN SORUMLU"

Fransa, İngiltere ve Almanya'nın Ukrayna konusunda gerginliği kışkırttığının altını çizen Zaharova, "Londra ve Paris, Ukraynalılara bazı askeri sistemleri devretme kararı alarak topraklarımıza düzenlenen saldırılar konusunda kendilerini aklamaya çalışıyor. Bu, işe yaramayacak. Paris, Londra, Berlin ve diğer ülkeler, terör saldırılarından doğrudan sorumlu." diye konuştu.

Rusya dan zehir zemberek sözler! "İngiltere yi vururuz" 1

İNGİLTERE HEDEFTE

İngiltere'nin 2023'ten itibaren Ukrayna'ya "Storm Shadow" (Fırtına Gölgesi) seyir füzelerini sevk ettiğini dile getiren Zaharova, Londra'nın, bu füzelerin üretimi için gerekli bilgileri Kiev'e sağlamayı planladığına dikkati çekti.

Zaharova, Ukrayna ordusunun söz konusu füzelerle Rus topraklarına zaman zaman saldırılar düzenlediğine işaret ederek, "Ukrayna'nın Rus topraklarına İngiliz silahlarıyla düzenlenen saldırılara yanıt olarak Ukrayna'da ve ülke dışında bulunan İngiliz askeri tesisi ve teçhizatı hedef alınabilir. Ülkemizin sivil halkına karşı savaş suçu işleyenler, uygun şekilde cezalandırılacak." dedi.

Rusya dan zehir zemberek sözler! "İngiltere yi vururuz" 2

"NATO BİRLİKLERİ MEŞRU HEDEF HALİNE GELECEK"

İngiltere'nin Ukrayna'daki savaşta yer aldığını vurgulayan Zaharova, Londra yönetimine Rusya'ya karşı saldırgan yaklaşımdan vazgeçme çağrısında bulundu.

Zaharova, NATO askerlerinin Ukrayna'ya konuşlandırılması ihtimaline dair ise "Ukrayna'da özel askeri operasyonun sürdürülmesini ve uzun vadeli çözümü engelleyecek yabancı birliklerin konuşlandırılması kesinlikle kabul edilemez ve bu birlikler meşru askeri hedef haline gelecek." ifadelerini kullandı.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb'ın "Ukrayna'nın Rus altyapısına yönelik insansız hava araçları (İHA) saldırılarının Rusya için savaş maliyetini artırdığı ve bunun desteklenmesi gerektiği" yönündeki açıklamayı değerlendiren Zaharova, "Eğer Stubb, sivil unsurlara ve sivillere yönelik saldırıları haklı görüyorsa o, terörist." dedi.

Zaharova, "Finlandiya ve diğer dost olmayan ülkelerin hiçbir düşmanca eyleminin cevapsız kalmayacağını, buna Rusya'nın ulusal çıkarları doğrultusunda ölçülü karşılık verileceğini" vurguladı.

Rusya dan zehir zemberek sözler! "İngiltere yi vururuz" 3

"YENİ BİR TEKLİF ALINMADI"

Mariya Zaharova, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Kirilo Budanov'un "Rus ve Ukrayna heyetlerinin eylülde bir araya gelebileceği" yönündeki açıklamasıyla ilgili "Bunu doğrulayamam. Kiev'in açıklamalarının birçoğu, medya etkisinin yaratılması amacıyla yapılıyor. Ukrayna tarafından krizin çözümüne yönelik yeni bir teklif alınmadı." ifadelerini kullandı.

Ukrayna ordusunun Zaporijya Nükleer Güç Santrali'ne ve yakınlarındaki Energodar kentine saldırılar düzenlediğine dikkati çeken Zaharova, "Kiev yönetimi, nükleer şantaj yapıyor, Avrupa'nın ve tüm dünyanın güvenliğini tehlikeye atıyor." değerlendirmesini yaptı.

Ermenistan'da iktidara muhalif siyasi güçlere baskı kurulduğunu dile getiren Zaharova, Avrupa Birliği'nin (AB) buna göz yumduğunu, Ermenistan'ı Rusya'ya karşı kullandığını belirtti.

Sözcü Zaharova, Ermenistan'ın hem üye olduğu Avrasya Ekonomik Birliğinden (AEB) hem de AB entegrasyonundan yararlanmaya çalıştığını ve bunun etik dışı olduğunu vurguladı.

Şam mahkemesinin, devrik lider Beşşar Esed ile kardeşi Mahir Esed ve kuzeni Atıf Necib'in de aralarında bulunduğu 8 sanığı, sivillerin öldürülmesi ve ölümle sonuçlanan işkence suçlarından idama mahkum etme kararını da değerlendiren Zaharova, Esed'in Rusya'ya sığındığını hatırlattı.

Zaharova, "Esed'in ülkemizde kabul edilmesinde siyasi anlam yok. Bu karar, tamamen insani gerekçeler doğrultusunda alındı. Suriye'de iktidar değişikliği yaşanması nedeniyle onun (Esed) ve ailesinin hayatı tehlikede idi." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Korkunç anlar kamerada! FSM Köprüsü'nden atladı: Mucizevi kurtuluşKorkunç anlar kamerada! FSM Köprüsü'nden atladı: Mucizevi kurtuluş
İngiliz ekonomiste Erdoğan sözleri yüzünden soruşturma!İngiliz ekonomiste Erdoğan sözleri yüzünden soruşturma!

Anahtar Kelimeler:
NATO İngiltere Rusya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Nepal'deki sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor! Çok sayıda insan kayıp

Nepal'deki sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor! Çok sayıda insan kayıp

80 bin TL ceza yiyen oğlu babasını çağırdı, ona kesilen ceza arabanın fiyatını geçti!

80 bin TL ceza yiyen oğlu babasını çağırdı, ona kesilen ceza arabanın fiyatını geçti!

Tarihi Gece! Fenerbahçe, Lyon'u yıktı ve Şampiyonlar Ligi'ne döndü

Tarihi Gece! Fenerbahçe, Lyon'u yıktı ve Şampiyonlar Ligi'ne döndü

Sakallarını kesip saçını boyattı! "Hiç olmamış" yorumları yağdı

Sakallarını kesip saçını boyattı! "Hiç olmamış" yorumları yağdı

Esnaf kredilerinde yeni dönem: Faiz indirimi oranları değişti

Esnaf kredilerinde yeni dönem: Faiz indirimi oranları değişti

Motorine dev indirim geldi: Tabela değişti!

Motorine dev indirim geldi: Tabela değişti!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.