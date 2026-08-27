Ünlü makarna markaları da var! Ülkedeki araştırma gözler önüne serdi: Büyük çoğunluğunda ağır metal kadmiyum tespit edildi

Fransa'da yayın yapan tüketici haklarını koruma dergisi "60 million de consommateurs" tarafından yürütülen çalışmada “Fransız tabaklarının vazgeçilmezi” makarnaların içerikleri incelendi.

Araştırma kapsamında Barilla, Lustucru ve Panzani dahil, ülkede en çok tüketilen markaların da aralarında bulunduğu yarısı spagetti, yarısı penne olmak üzere 36 ürün karşılaştırıldı.

Bu paketlerin 34'ünde kadmiyum metali tespit edilirken sadece iki glütensiz makarnanın temiz çıktığını gösteren araştırma, en yüksek kadmiyum oranının Barilla tam buğday makarnalarında görüldüğünü ortaya koydu.

Barilla penne makarnalarında kilogram başına 0,066 miligram, spagettilerinde ise 0,071 miligram kadmiyum tespit edildi.

İncelenen makarnalardaki kadmiyum oranlarında görülen farklılığının ham madde farklılığıyla açıklanabileceğini; kadmiyum oranı yüksek olan topraklarda yetişen buğdaylarda kadmiyum oranının yüksek olacağını hatırlatan araştırma, bu durumun insan sağlığı açısından risklerine dikkati çekti.

BÖBREKLER İÇİN TEHLİKELİ OLABİLİR

Araştırmada, Fransa’daki makarnaların kadmiyum oranların Avrupa Birliği (AB) standartlarına uygun ve yasal olarak çizilen sınırın altında olduğu ancak uzun vadede ve sık tüketimde özellikle böbrekler için tehlikeli olabileceğinin altı çizildi.

AB standartlarına göre makarnalar için kullanılan durum buğdayındaki kadmiyum oranının kilogram başına azami 0,18 miligram olması gerekiyor.

FRANSA'DA YILLIK KİŞİ BAŞI MAKARNA TÜKETİMİ 9 KİLOGRAMDAN FAZLA

Araştırmaya göre, Fransızların yarısından fazlası haftada en az bir kez makarna yiyor ve yıllık kişi başı makarna tüketimi yaklaşık 9,3 kilogram.

Tam buğdaylı ve glütensiz başta olmak üzere, yeni makarna türleri ortaya çıksa da spagetti ve penne en çok tüketilen hamur işleri arasında yer alıyor.

Fransa Makarna Üreticileri Birliği Genel Sekreteri Christine Petit dergiye yaptığı açıklamada, Fransız yasal düzenlemelerinin makarna üretiminde bir buğday türü olan durum buğdayı kullanımını zorunluğu kıldığını ancak son yıllarda artan rekabet ve buğday üretimindeki düşüş nedeniyle dışarıdan makarna ithalatının arttığını kaydetti.

Fransız Gıda, Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı (ANSES), Mart 2026'da yayınladığı verilerde, Fransızların kadmiyuma maruz kalmalarının büyük oranda gıda kaynaklı olduğunu ve bu oranın önemli bir kadmiyum kaynağı olan sigarayı tüketmeyen nüfusun yüzde 98'ini oluşturduğunu bildirdi.

KANSEROJEN SINIFINDA YER ALIYOR

Makarna dışında ekmek, patates ve kahvaltılık gevrekler başta olmak üzere birçok üründe bulunabilen kadmiyum, insan sağlığı açısından zararlı maddeler arasında kanserojen sınıfında yer alan toksik bir ağır metal olarak öne çıkıyor.

Toprakta doğal olarak bulunan bu kadmiyum oranının tarımsal kirlilik ve yanlış uygulamalarla arttığı biliniyor.

Kaynak: AA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır