HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Nepal'deki sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor! Çok sayıda insan kayıp

İçerik devam ediyor
Melih Kadir Yılmaz

Nepal'de meydana gelen sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor. Şimdiye kadar hayatını kaybedenlerin sayısının 165'e ulaştığı bildirildi. Öte yandan en az 750 kişinin kayıp olduğu aktarıldı. İşte detaylar...

NEPAL’in kuzeyindeki Rasuwa bölgesinde meydana gelen ani sel ve heyelanlar büyük yıkıma yol açtı. Ortaya çıkan korkunç görüntüler izleyenleri bile korkuturken, felakette bilanço da ağırlaşıyor.

Nepal deki sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor! Çok sayıda insan kayıp 1

BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

Nepal polisi perşembe günü itibarıyla 162 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Öte yandan sel felaketi nedeniyle Tibet tarafında da en az üç kişinin öldüğü ve toplam ölü sayısının 165'e yükseldiği aktarıldı.

EN AZ 750 KİŞİ KAYIP! ÇOĞU TURİST

Öte yandan yetkililer can kaybının artmasından endişe duyuyor. En az 750 kişiden haber alınamadığı belirtilirken, bunların büyük bir bölümünün turist olduğu söylendi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Nepal'de sel felaketi! Korkunç görüntüler: "Yanardağ patlıyormuş gibi bir ses duyduk..." Nepal'de sel felaketi! Korkunç görüntüler: "Yanardağ patlıyormuş gibi bir ses duyduk..."

Nepal deki sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor! Çok sayıda insan kayıp 2

95 KİŞİ KURTARILDI

Sel suları ve toprak kaymaları yolları, köprüleri, elektrik hatlarını ve çok sayıda binayı sürükledi. Bölgedeki iletişim hatlarının kesilmesi nedeniyle arama-kurtarma çalışmaları güçlükle yürütülüyor. Nepal ordusu bölgeye helikopter ve kurtarma ekipleri gönderirken, 15 helikopterin şimdiye kadar 95 kişiyi kurtardığı bildirildi.

Nepal deki sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor! Çok sayıda insan kayıp 3

Ancak şiddetli rüzgarlar nedeniyle bazı bölgelere hava yoluyla da ulaşılamıyor. Çin’in Tibet bölgesinde de sel ve heyelanlar yollar ile altyapıya zarar verirken, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arama-kurtarma çalışmalarının hızlandırılması talimatı verdi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı, yaşanan can kayıpları nedeniyle Nepal ve Çin halkına taziyelerini bildirdi.

Nepal deki sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor! Çok sayıda insan kayıp 4

SEL FELAKETİNİ NEDEN YAŞANDI?

Yerel basında yer alan bilgilere göre selin, Rasuwa-Rasuwagadhi sınır kapısının yaklaşık 20 kilometre kuzeydoğusunda bulunan bir Himalaya buzulundan büyük bir buz kütlesinin kopması sonucu meydana gelmiş olabileceği değerlendiriliyor. The Himalayan Times gazetesinin uydu görüntülerine dayandırdığı haberine göre kopan buz ve kaya parçaları, Bhotekoshi Nehri’ne tonlarca malzeme taşıdı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Nişanlı kızın kaçırıldığı iddiası ortalığı karıştırdı: 5 kişi bıçaklandıNişanlı kızın kaçırıldığı iddiası ortalığı karıştırdı: 5 kişi bıçaklandı
Şamil Tayyar, seçim takvimi için tarih verdi! Yavaş'ın adaylığı ile ilgili çarpıcı değerlendirmeŞamil Tayyar, seçim takvimi için tarih verdi! Yavaş'ın adaylığı ile ilgili çarpıcı değerlendirme

Anahtar Kelimeler:
sel Nepal
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
80 bin TL ceza yiyen oğlu babasını çağırdı, ona kesilen ceza arabanın fiyatını geçti!

80 bin TL ceza yiyen oğlu babasını çağırdı, ona kesilen ceza arabanın fiyatını geçti!

Dev askeri uçakla Moskova'ya gitti! Trump'tan CIA Başkanı açıklaması

Dev askeri uçakla Moskova'ya gitti! Trump'tan CIA Başkanı açıklaması

Tarihi Gece! Fenerbahçe, Lyon'u yıktı ve Şampiyonlar Ligi'ne döndü

Tarihi Gece! Fenerbahçe, Lyon'u yıktı ve Şampiyonlar Ligi'ne döndü

Şeffaf sütyeniyle olay poz! Üçüncü göğüs estetiği itirafı...

Şeffaf sütyeniyle olay poz! Üçüncü göğüs estetiği itirafı...

3600 ek göstergede beklenen tarih geldi: SGK uzmanı açıkladı

3600 ek göstergede beklenen tarih geldi: SGK uzmanı açıkladı

Tatil fiyatlarında büyük düşüş geliyor: O iki aya dikkat

Tatil fiyatlarında büyük düşüş geliyor: O iki aya dikkat

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.