Nepal'deki sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor! Çok sayıda insan kayıp

NEPAL’in kuzeyindeki Rasuwa bölgesinde meydana gelen ani sel ve heyelanlar büyük yıkıma yol açtı. Ortaya çıkan korkunç görüntüler izleyenleri bile korkuturken, felakette bilanço da ağırlaşıyor.

BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

Nepal polisi perşembe günü itibarıyla 162 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Öte yandan sel felaketi nedeniyle Tibet tarafında da en az üç kişinin öldüğü ve toplam ölü sayısının 165'e yükseldiği aktarıldı.

EN AZ 750 KİŞİ KAYIP! ÇOĞU TURİST

Öte yandan yetkililer can kaybının artmasından endişe duyuyor. En az 750 kişiden haber alınamadığı belirtilirken, bunların büyük bir bölümünün turist olduğu söylendi.

95 KİŞİ KURTARILDI

Sel suları ve toprak kaymaları yolları, köprüleri, elektrik hatlarını ve çok sayıda binayı sürükledi. Bölgedeki iletişim hatlarının kesilmesi nedeniyle arama-kurtarma çalışmaları güçlükle yürütülüyor. Nepal ordusu bölgeye helikopter ve kurtarma ekipleri gönderirken, 15 helikopterin şimdiye kadar 95 kişiyi kurtardığı bildirildi.

Ancak şiddetli rüzgarlar nedeniyle bazı bölgelere hava yoluyla da ulaşılamıyor. Çin’in Tibet bölgesinde de sel ve heyelanlar yollar ile altyapıya zarar verirken, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arama-kurtarma çalışmalarının hızlandırılması talimatı verdi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı, yaşanan can kayıpları nedeniyle Nepal ve Çin halkına taziyelerini bildirdi.

SEL FELAKETİNİ NEDEN YAŞANDI?

Yerel basında yer alan bilgilere göre selin, Rasuwa-Rasuwagadhi sınır kapısının yaklaşık 20 kilometre kuzeydoğusunda bulunan bir Himalaya buzulundan büyük bir buz kütlesinin kopması sonucu meydana gelmiş olabileceği değerlendiriliyor. The Himalayan Times gazetesinin uydu görüntülerine dayandırdığı haberine göre kopan buz ve kaya parçaları, Bhotekoshi Nehri’ne tonlarca malzeme taşıdı.