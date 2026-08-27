Yastıkla mı boğuldu? Arif Ahmet Denizolgun’un ölümündeki sırrı videolar çözecek

Eski Bakan Arif Ahmet Denizolgun’un şüpheli ölümü 10 yıl sonra yeniden araştırılıyor. Hazırlanan yeni bilirkişi raporunda dosyanın 'doğal ölüm' olmadığı yönündeki tespitler kuvvetlenirken kritik bulgulara erişildi.

YASTIKLA MI BOĞULDU?

Denizolgun'un yastıkla boğulmuş olabileceği ihtimali güçlenirken, Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Halis Dokgöz konuyu değerlendirdi.

145 VİDEO KAYDI KİLİT ROL OYNAYACAK

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Dokgöz, otopsiye ait 145 video ve görüntünün gerçeği aydınlatmada kilit rol oynayacağını vurguladı.

Yazılı otopsi bulguları ile video kayıtlarının karşılaştırılmasının tespitleri netleştireceğini belirten Dokgöz; feth-i kabir işlemiyle kemiklerde kırık, ateşli silah yaralanması veya diğer travmatik izlerin bulunup bulunmadığının araştırılacağını ifade etti.

Özellikle göğüs bölgesindeki morarmaların ölüm anında ya da öncesinde bir travmaya bağlı olup olmadığı, yoksa bir cisim düşmesi sonucu mu meydana geldiği incelenecek.

KANDA BAZI AĞIR METALLER TESPİT EDİLDİ

Soruşturma kapsamında yürütülecek incelemeler Adli Tıp Kurumu 1. ve 5. İhtisas Kurulları tarafından müştereken değerlendirilecek. 5. İhtisas Kurulu’nun toksikolojik incelemeler yürüttüğüne dikkat çeken Dokgöz, kanda bazı ağır metallerin tespit edildiği yönündeki iddialara değinerek, bu maddelerin varlığının, düzeylerinin ve zehirleyici ya da öldürücü dozda olup olmadığının yapılacak kapsamlı analizlerle netlik kazanacağını belirtti.