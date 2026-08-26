'Doğal ölüm' değilmiş... Eski Bakan Ahmet Denizolgun'un otopsisinde 'boğma' detayı ortaya çıktı!

Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüyle ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında feth-i kabir kararı verildikten sonra Denizolgun'un mezarı açılmış ve cenazeden örnek alınmıştı. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada ise "şüpheli ölüm" tespitine yer verilmişti. Yapılan tespitin ardından Alihan Kuriş ve diğer şüpheliler hakkındaki soruşturmanın "kasten öldürme" suçu kapsamında sürdüğü açıklanmıştı.

'DOĞAL ÖLÜM' OLARAK KAYDEDİLMİŞTİ

Açıklamada Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesinin 17 Ekim 2016 tarihli raporuna da dikkat çekildi. Bahsi geçen raporda eski bakanın ölümünün 'Beyin kanaması nedeniyle doğal ölüm' olduğu kaydedilmişti. Raporda imzası bulunan doktorlara yönelik incelemenin de soruşturma kapsamında sürdüğü aktarıldı.

YENİ BULGULAR

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nevzat Alkan tarafından hazırlanan 25 Ağustos 2026 tarihli bilirkişi raporunda; 2016 yılında gerçekleştirilen otopsiye ait 145 fotoğraf ve video görüntüleri, dönemin Adli Tıp Kurumu raporları, kriminal incelemeler, olay yeri kayıtları, tanık ifadeleri, 19 Ağustos 2026 tarihli fethi kabir tutanağı ve soruşturma dosyasındaki diğer adli tıbbi belgeler birlikte değerlendirilmiştir.

Bilirkişi raporunda özetle;

Denizolgun’un otopsi fotoğrafları ve video kayıtlarında, sağ meme alt kısmından göğüs ortasına doğru sıralanan yaklaşık 4x6 cm, 3x5 cm, 2x4 cm ve 1x2 cm boyutlarında 4 ayrı ekimotik alan bulunduğu,

Söz konusu ekimotik alanların altındaki dokularda da kanama görülmesinin, bu lezyonların ölümden önce meydana geldiğini gösterdiği,

Lezyonların büyüklüğü ve göğüsteki yerleşimleri dikkate alındığında, bir kişinin göğse diziyle basarken ağız ve burnu bir yastıkla kapatarak nefessiz bırakması şeklindeki bir ölüm mekanizmasının mümkün olduğu,

DENİZOLGUN BOĞULDU MU?

Mevcut bulgular ve otopsi tarihindeki ileri derecedeki çürüme durumu dikkate alındığında, Denizolgun’un ağız ve burnunun kapatılması suretiyle kasten öldürülmüş olma ihtimalinin bilimsel ve objektif olarak dışlanmasının mümkün olmadığı,

2016 yılında düzenlenen otopsi raporunda ölümün “beyin kanaması nedeniyle doğal ölüm” olarak değerlendirilmesine karşın, mevcut belgeler üzerinden travmatik olmayan beyin kanaması sonucuna ulaşılmasını sağlayacak yeterli objektif bulgunun ortaya konulmadığı ve bu yönüyle adli tıbbi eksiklik bulunduğu,

2016 yılındaki incelemelerde Denizolgun’un dokuları ve çürüme sıvılarında baryum, arsenik, kadmiyum, cıva ve nikel gibi ağır metallere rastlandığı, ancak bu maddelerin düzeylerinin belirtilmemesi nedeniyle ölüm üzerindeki etkilerinin mevcut verilerle objektif olarak değerlendirilemediği,

Ölüm nedeninin kesin olarak ortaya çıkarılabilmesi amacıyla Denizolgun’un tüm tıbbi öz geçmişinin değerlendirilmesi, 2016 yılındaki otopsiden kalan şahit numuneler ile fethi kabir işlemi sonrasında alınan numuneler üzerinde yeni analizler yapılması gerektiği,

Yapılacak incelemelerin ardından dosyanın Adli Tıp Kurumu 1. Adli Tıp İhtisas Kurulu ile 5. Adli Tıp İhtisas Kurulu tarafından müştereken değerlendirilerek ölümün neden ve şeklinin net ve objektif biçimde ortaya konulması gerektiği tespit ve değerlendirmelerine yer verilmiştir.

Bilirkişi raporunda ortaya konulan bulgular doğrultusunda, Arif Ahmet Denizolgun’un ölümüne ilişkin ölüm nedeni ve şeklinin bütün yönleriyle açıklığa kavuşturulması amacıyla adli tıbbi incelemeler ve delil toplama işlemleri devam etmektedir.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma, fethi kabir işlemi sonucunda elde edilen bulgular, HTS kayıtları, olay tarihindeki kolluk kayıtları, tereke dosyasından temin edilecek bilgi ve belgeler, devam eden ifade işlemleri ve toplanacak diğer delillerle birlikte hassasiyetle ve genişletilerek sürdürülmektedir.