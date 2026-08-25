Kanada'dan ABD'ye 20 milyar dolarlık gümrük vergisi misillemesi!

Kanada hükümeti, aralarında çelik, süt ürünleri, beyaz eşya ve tarım makinelerinin de bulunduğu yaklaşık 20 milyar dolar değerindeki ABD malına ilave gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı. Kanada'nın misillemesi, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin iki ülke arasındaki ticaret müzakerelerinin sonuçsuz kalmasının ardından Kanada menşeli ürünlere yönelik tarifeleri yüzde 50'ye çıkarmasının ardından geldi.

"700'DEN FAZLA ABD MENŞELİ ÜRÜN HEDEF ALINACAK"

Kanada Maliye Bakanı François-Philippe Champagne, beraberindeki diğer bakanlarla birlikte yaptığı ortak basın açıklamasında, her üründe ABD'nin uyguladığı tarife oranına karşılık gelecek şekilde misilleme yapılacağını belirtti. Yeni tarifeler kapsamında 700'den fazla ABD menşeli ürünün hedef alınacağı ifade edildi.

Bu çerçevede çelik, süt ürünleri, beyaz eşya, tarım makineleri, kağıt hamuru ve kağıt ile elektronik ürünlerine uygulanacak vergilerin oranının ürüne göre yüzde 15, 25 ve 50 arasında değişeceği açıklandı. Bazı alüminyum ürünleri, mobilya ve giyim ürünlerine de yüzde 50 tarife uygulanacak.

Beyaz eşya, peynir başta olmak üzere süt ürünleri, balık ve deniz ürünleri ile bazı çelik ve alüminyum türevi ürünler ise yüzde 25 oranında vergilendirilecek. ABD otomobillerine yönelik mevcut karşı tarifelerin de yürürlükte kalacağı bildirildi.

Yeni gümrük vergisi tarifelerinin 8 Eylül'de yürürlüğe gireceği belirtildi.

"MÜZAKERE SÖZ KONUSU DEĞİL"

Bakan Champagne, ABD'nin tarifelerinin Kanadalı işçiler, işletmeler ve topluluklar açısından gerçek sonuçlar doğuracağını belirterek, "Kanada karşılık vermeli ve bugün bunu yapıyoruz" dedi.

Kanada'nın ABD ile yaşanan ticaret anlaşmazlığını başlatan taraf olmadığını vurgulayan Champagne, ekonomik entegrasyonun karşılıklı kazanca dayalı ortaklığın temeli olmak yerine bir silah olarak kullanılması durumunda ülkesinin buna karşı durması gerektiğini ifade etti.

Champagne, ülkesinin ticaret ortaklarını seçme özgürlüğüne yönelik herhangi bir kısıtlamayı kabul etmeyeceklerini belirterek, "Ekonomik egemenliğimizi korumak müzakere konusu değil" dedi.

21,7 MİLYAR DOLARLIK DESTEK

Kanada hükümeti ayrıca ticaret anlaşmazlığından etkilenen işçiler ve işletmeler için yaklaşık 5,4 milyar dolar değerinde destek paketi açıkladı. Yetkililer, misillemelerin bazı işletmeler ve tüketiciler açısından maliyetleri artıracağını, ancak ekonomiye genel etkisinin sınırlı kalmasının beklendiğini bildirdi.

Kanada hükümetinin 2025'in başından bu yana ABD'nin gümrük vergilerinin etkilerini azaltmak amacıyla sağladığı desteğin toplamının ise yaklaşık 21,7 milyar doları aştığı belirtildi. Hükümet, bu tutarın misilleme tarifelerinden elde edilen gelirden çok daha yüksek olduğunu kaydetti.

Kanada Sanayi Bakanı Melanie Joly de Kanadalılara yerli ürünleri satın alma çağrısında bulunarak, ABD'nin uygulamalarına karşı "direniş hareketini başlattıklarını" söyledi.



"ENDİŞEYE YOL AÇIYOR"

Kanada Çalışma ve Aile Bakanı Patty Hajdu ise, "haksız tarifeler" ve "ekonomik savaşın" sonuçları olduğunu söyledi. Gümrük vergilerinin etkisinin daha önce de görüldüğünü ancak bu ölçekte bir durumla karşılaşılmadığını belirten Hajdu, bundan sonraki sürece ilişkin belirsizliğin ve tarifelerin vatandaşların bütçeleri üzerindeki etkisinin endişeye yol açtığını ifade etti.

Hajdu, söz konusu belirsizliğin insanların geleceğe yönelik plan yapmasını zorlaştırdığını belirterek, "Yatırım yapmalı mıyım, yeni bir ev almalı mıyım, tatile çıkmalı mıyım, işletmemi büyütmeli miyim, yeni bir ürün grubu eklemeli miyim?" sorularının halkın karar vermesini zorlaştırdığını söyledi.