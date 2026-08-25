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Sosyal medyada infial yarattı! Kaplumbağayı ayağıyla ezdi

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde bir kaplumbağanın öldürülmesine ilişkin görüntüler sosyal medyada infial yarattı. Yaklaşık 15 yıl önce çekildiği değerlendirilen görüntülerle ilgili şüpheli gözaltına alındı.

Sosyal medyada infial yarattı! Kaplumbağayı ayağıyla ezdi

Edinilen bilgilere göre, 15 yıl önce çekildiği değerlendirilen görüntüler, sosyal medya platformlarında yeniden gündem oldu. Bir kaplumbağanın öldürülmesine ilişkin görüntüler, büyük tepki topladı. Görüntülerin Karadeniz Ereğli'de çekildiğinin belirlenmesinin ardından Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Sosyal medyada infial yarattı! Kaplumbağayı ayağıyla ezdi 1

GÖZALTINA ALINDI

Asayiş ekiplerinin titiz çalışması sonucunda görüntülerde yer aldığı değerlendirilen A.S.'nin kimliği ve adresi tespit edildi. A.S., Ereğli'deki ikametinde ekipler tarafından gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Sosyal medyada infial yarattı! Kaplumbağayı ayağıyla ezdi 2

Sosyal medyada infial yarattı! Kaplumbağayı ayağıyla ezdi 3
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Zonguldak Kaplumbağa
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