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Asit sızdıran kamyon için ekipler seferber oldu: 2 yaralı

Sakarya'nin Hendek ilçesinde tuz ruhu taşıyan kamyondaki varillerden sızan kimyasal maddeden gaz soluyarak etkilenen 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Asit sızdıran kamyon için ekipler seferber oldu: 2 yaralı
Sariye Nur Dönmez

Kocaeli'den Zonguldak istikametine tuz ruhu (hidroklorik asit) taşıyan C.Ç. idaresindeki kamyonun kasasında bulunan varillerden henüz belirlenemeyen bir nedenle sızıntı meydana geldi. Durumu fark eden çevredekilerin uyarısı üzerine sürücü, aracı emniyet amacıyla D-100 kara yolu üzerindeki Hendek Küçük Sanayi Sitesi girişindeki yan yola çekti. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sızıntı sırasında oluşan gazdan etkilenen B.G. ve S.A. isimli 2 kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin tedbir amaçlı ardından Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Bölgede güvenlik önlemleri alan ekipler, köpük ve suyla yıkama çalışması yaparak çevre sakinlerini dışarı çıkmamaları yönünde uyardı.

"İLK ANDA VARDIK, EKİPLERİ BİZ ÇAĞIRDIK"

Olay yerinde açıklamalarda bulunan Hendek Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Sedat Demirel, "Telefon vasıtasıyla iletişime geçtik. Tankerin E-5'ten beri sızdırdığını, emniyet amaçlı sanayinin yan yoluna girdiği bilgisini aldık. Biz hemen buraya geldik, zaten sanayimizin kapıları kapalı. Burada kendisini durdurup itfaiye ekipleri, AFAD, ambulans, jandarma tüm birimleri çağırdık. İlk anında biz vardık. İlk anlarda oluşan gazdan dolayı iki vatandaşımızda solunum yoluyla ilgili bir sıkıntı var. Bilgi alıyoruz onlardan da, müşahede altındalar. Gerekli temizliği yaptılar, kontrol amaçlı yine bu yolu kapalı tutacaklar" dedi.

Demirel ayrıca, temizlik sırasında kullanılan yıkama suyunun dolaylı yollardan Uludere Çayı'na karışma ihtimaline karşı da gerekli çevresel önlemlerin alındığını ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli kaza
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