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SpaceX 100 milyar dolarlık uzay üssü inşa edecek

Uzay, havacılık ve yapay zeka şirketi SpaceX, ABD'nin Louisiana eyaletinde 100 milyar dolarlık bir yatırımla uzay üssü kuracağını duyurdu. Yılda binlerce fırlatmayı desteklemesi planlanan tesisin 10 yılda doğrudan 3 bin yeni istihdam yaratması bekleniyor.

SpaceX 100 milyar dolarlık uzay üssü inşa edecek

SpaceX'ten yapılan açıklamada, kurulacak tesisin yılda binlerce fırlatmayı desteklemesinin ve uzay uçuşlarını önemli ölçüde artırmasının hedeflendiği bildirildi.

Şirketin gelecek 10 yılda doğrudan 3 bin yeni istihdam yaratmasının beklendiği ifade edilen açıklamada, 8 binin üzerinde de dolaylı istihdam öngörüldüğü kaydedildi.

SpaceX 100 milyar dolarlık uzay üssü inşa edecek 1

İLK FIRLATMA İÇİN HEDEF 2029 YILI

Açıklamada, 100 milyar dolarlık bir yatırımla kurulacak tesisin, şirketin dördüncü ve en büyük fırlatma tesisi olacağına işaret edilerek, Starship görevlerinin artırılmasında önemli rol oynayacağı vurgulandı. Tesis tamamlandığında, her birinde iki fırlatma rampası ve bir yakıt tesisi bulunan beş fırlatma kompleksini içermesinin beklendiği belirtilen açıklamada, projede ayrıca yakıt üretim tesisi, enerji üretim tesisi, araç işleme tesisi ve çalışanlar ile aileleri için konutların da bulunacağı aktarıldı. Açıklamada, inşaatın 2027'de başlamasının, ilk fırlatmanın ise 2029 gibi erken bir tarihte gerçekleştirilmesinin hedeflendiği bildirildi.

SpaceX 100 milyar dolarlık uzay üssü inşa edecek 2

ELON MUSK'TAN AÇIKLAMA

SpaceX'in Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Şimdiye kadar yalnızca bilim kurguda var olmuş bir uzay üssü inşa etmeye hazırlanıyoruz." ifadesini kullandı.

Şirketin insanların yıldızları keşfetmek üzere dışarıda olduğu bir gelecek yaratmak amacıyla kurulduğunun altını çizen Musk, bunun da ancak uzaya gitmenin uçakla seyahat etmek kadar rutin hale geldiğinde mümkün olacağını belirtti.

SpaceX 100 milyar dolarlık uzay üssü inşa edecek 3
Musk, Louisiana'da kurulacak "Starbase, Louisiana" adlı üssün geleceğin önünü açacağını vurguladı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
SpaceX
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