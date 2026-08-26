İsrail Savunma Bakanı haddini aştı! Çelik yelek giyip Türkiye'yi tehdit etti

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Suriye'nin güneyinde İsrail işgali altındaki bölgeye gitti. Burada yaptığı açıklamada Suriye yönetimini hedef alan Katz, İsrail devletine yönelik tehdit sürdüğü müddetçe Hermon Dağı'nı ve işgal ettikleri bölgeyi terk etmeyeceklerini savundu.

ŞARA'YA MEYDAN OKUDU

Katz, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya, "Şam'daki sarayında sabah uyandığında, Hermon Dağı'na bakıp İsrail ordusunu gördüğünde sınırlarımızı korumak için burada olduğumuzu bileceksiniz" şeklinde seslendi.

TÜRKİYE İÇİN TEHDİT GİBİ SÖZLER

Türkiye'nin Suriye'de varlık kurma girişiminde olduğunu iddia eden Katz, bunun İsrail'in güvenlik çıkarlarını riske attığını ileri sürerek pozisyonlarını koruyacaklarını savundu.

İsrail savaş uçakları Suriye'nin İdlib ilinde yer alan atıl durumdaki Ebu Zuhur Askeri Hava Üssü'ne 18 Ağustos’ta hava saldırısı düzenlemişti.

Suriye Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in saldırılarını 'gerekçesiz bir saldırı' ve bölgenin güvenlik ve istikrarını tehdit eden 'tehlikeli bir tırmanış' şeklinde niteleyerek kınamıştı.

Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilci Yardımcısı Claudio Cordone, İsrail'in Ebu Zuhur Askeri Hava Üssü'ne düzenlediği saldırıya tepki göstererek Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi çağrısı yapmıştı.

Kaynak: AA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır