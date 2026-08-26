Instagram Reels’ta kurgu yükünü azaltıyor: First Draft videoları sizin yerinize kırpıyor

Instagram, Reels düzenleme sürecini kolaylaştıracak yeni bir özellik sunmaya başladı. First Draft adı verilen araç, seçilen video kliplerini analiz ederek duraklamaları kaldırıyor, önemli bölümleri öne çıkarıyor ve kullanıcıya üzerinde ek düzenlemeler yapabileceği bir başlangıç kurgusu hazırlıyor.

Instagram’ın paylaştığı örnekte kullanıcı, bir Reels videosu için birden fazla video seçtikten sonra “First Draft” butonuna dokunuyor. Instagram daha sonra videoları analiz ediyor ve duraklamaları ortadan kaldıracak şekilde videoları kısaltıyor.

Araç, belirlenen önemli bölümleri bir araya getirerek düzenlenmeye ve paylaşılmaya hazır bir Reels taslağı oluşturuyor.

FIRST DRAFT YAPAY ZEKÂ KULLANMIYOR

First Draft’ın çalışma şekli, Adobe’un bir komuta göre video kliplerini otomatik olarak birleştiren yapay zekâ destekli Quick Cut özelliğine benziyor.

Ancak Instagram sözcüsü Nicole Rechtszaid, Instagram’ın First Draft aracının yapay zekâ kullanmadığını belirtti.

Instagram’a göre First Draft; birden fazla klipten oluşan montajlarda, kameraya konuşulan videolarda ve günlük yaşam içeriklerinde kullanılabiliyor.

Özelliğe Instagram içindeki kamerayı açıp video çektikten sonra First Draft butonuna dokunarak ulaşılabiliyor. Kullanıcılar ayrıca Reels galerisinde birden fazla klip seçtikten sonra da First Draft seçeneğini kullanabiliyor.

Yeni özellik Instagram’ın iPhone uygulamasında kullanıma sunuluyor. (Kaynak: The Verge)