Robot Olimpiyatları'ndan ilginç görüntüler! Usain Bolt’u geçtiler ama...

Çin’in başkenti Pekin’de Dünya İnsansı Robot Oyunları ikinci kez gerçekleştiriliyor. Beş gün süren organizasyonda robotların yalnızca ne kadar hızlı veya güçlü olabildikleri değil, değişen koşullara ne ölçüde uyum sağlayabildikleri de gözler önüne seriliyor.

Oyunların ilk gününde iki insansı robot, 100 metre koşusunda Usain Bolt’un dünya rekorunu geride bırakan dereceler elde etti. Ancak yarışın sonunda ortaya çıkan görüntüler, hız ile gerçek dünyadaki hareket kabiliyetinin aynı şey olmadığını gösterdi. Yarışan robotların büyük bölümü parkurun sonundaki minderli duvara çarptı.

Robotlardan biri ise alev aldı.

51 FARKLI ETKİNLİK DÜZENLENİYOR

Pekin’deki organizasyonda toplam 51 etkinlik bulunuyor. Bunların arasında kickboks, masa tenisi ve futbol gibi etkinlikler yer alıyor.

İnsansı robotların büyük bölümü Çinli şirketler tarafından üretilse de bu yıl oyunlara 16 ülkeyi temsil eden makineler katılıyor. Katılımcı ülkeler arasında Almanya, Japonya ve ABD de bulunuyor.

100 metre yarışında yarışın genel olarak en iyi zamanını yapan robotu geliştiren X-Humanoid, aynı zamanda ayakta yüksek atlamada insan rekorunu geçen başka bir robot da geliştirdi.

Bu performanslar robotların belirli görevlerde oldukça yüksek atletik seviyelere ulaşabildiğini gösteriyor. Ancak belirli bir amaç için geliştirilen robotların, insan yaşamındaki beklenmedik durumlarla karşı karşıya kaldıklarında aynı başarıyı gösteremeyebileceği belirtiliyor.

Bu durum, çamaşır katlamak gibi günlük görevlerde bile ortaya çıkabiliyor.

"TEK BİR PERFORMANS GENEL YETENEK ANLAMINA GELMİYOR"

Nisan ayında bir insansı robotun insanlara ait yarı maraton rekorunu geçmesinin ardından Scientific American'a konuşan Massachusetts Teknoloji Enstitüsü emekli profesörü Rodney Brooks, bu tür performansların değerlendirilmesinde dikkatli olunması gerektiğini söylemişti.

Brooks, bir yapay zekâ sistemi veya robotun tek bir görevde gösterdiği performansın, insanların onun bir insanla aynı genel yeteneklere sahip olduğunu düşünmesine yol açabildiğini ve bunun bir hata olduğunu belirtmişti.

Dünya İnsansı Robot Oyunları’nda yaşananlar da bu farkı ortaya koydu.

100 metre koşusuna katılan robotların çoğu bitişte duvara çarparken, ağırlık kaldırma etkinliğindeki bir başka insansı robot da hakem masasına çarptı.

Robotlar belirli anlarda insanlardan daha hızlı veya daha güçlü olabilseler de insan sporcuların çeviklik, denge ve hareket kabiliyetine henüz ulaşmış değiller.

BİR ROBOT İNSANLA TENİS OYNAYABİLDİ

Oyunlarda robotların değişen koşullara uyum sağlama konusunda ilerlediğini gösteren örnekler de görüldü.

Bir insansı robot, bir insan rakibe karşı başarılı şekilde tenis oynadı. Robotun rakibinin öngörülemeyen hareketlerini tahmin edebilmesi ve buna göre tepki verebilmesi, gerçek dünya koşullarına uyum sağlama yeteneğine örnek oluşturdu.

Robotların yakın zamanda gerçek Olimpiyat Oyunları’nda yer alması beklenmiyor. Ancak Dünya İnsansı Robot Oyunları, makinelerin yalnızca hız ve güç açısından değil, çevrelerine uyum sağlama konusunda da ilerlemeye devam ettiğini gösteriyor.