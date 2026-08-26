HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Araç dere yatağına savruldu, yaralının yardımına çevredekiler koştu

Muş’un Korkut ilçesinde kontrolden çıkan aracın dere yatağına savrulduğu kazada 1 kişi hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim edilen yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Araç dere yatağına savruldu, yaralının yardımına çevredekiler koştu

Edinilen bilgilere göre, Karakale köyü mevkiinde 49 AE 538 plakalı araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki dere yatağına savruldu.

Araç dere yatağına savruldu, yaralının yardımına çevredekiler koştu 1

MUŞ'TAKİ KAZADA ARAÇ DERE YATAĞINA SAVRULDU

Kazada 1 kişi yaralandı. Araçtan çıkarılan yaralı, çevrede bulunan vatandaşların yardımıyla ana yola ulaştırıldı. Yaralıyı bir vatandaş sırtına alarak dere yatağından ana yola kadar taşıdı.

YARALILARIN DURUMU İYİ

Olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim edilen yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Lastiği patlayan araç takla attı: 2 yaralıLastiği patlayan araç takla attı: 2 yaralı
Trump'tan Moskova temasları sonrası ilk açıklamaTrump'tan Moskova temasları sonrası ilk açıklama

Anahtar Kelimeler:
Muş kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Çelik yelek giyip Türkiye'yi tehdit etti

Çelik yelek giyip Türkiye'yi tehdit etti

Güllü'nün öldüğü geceye ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Güllü'nün öldüğü geceye ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Galatasaray, Rafael Leao ile anlaşma sağladı! İşte sözleşme detayları

Galatasaray, Rafael Leao ile anlaşma sağladı! İşte sözleşme detayları

3 ay tatil yapıp ülkeye dönünce gitmeye karar verdi! Türkiye'yi terk etme sebebi...

3 ay tatil yapıp ülkeye dönünce gitmeye karar verdi! Türkiye'yi terk etme sebebi...

Resmi Gazete'de yayımlandı! Otel ve pansiyonlarda yeni kurallar

Resmi Gazete'de yayımlandı! Otel ve pansiyonlarda yeni kurallar

Motorine büyük indirim: Tarih belli oldu! 26 Ağustos İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları

Motorine büyük indirim: Tarih belli oldu! 26 Ağustos İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.