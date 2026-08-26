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Mansur Yavaş YENİ Parti'ye mi geçecek CHP'de mi kalacak? Kararını verdi: "Devam edecek"

Siyasetin gündemi belediye başkanlarının Özgür Özel'in önderliğindeki YENİ Parti'ye katılımlarını konuşurken Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın ne yapacağı da oldukça merak konusu. Henüz YENİ Parti'ye geçmeyen Yavaş'ın bu hamlesinin sebebi ortaya çıktı. Ayrıca CHP'den de Yavaş hakkında gündeme bomba gibi düşecek yeni bir açıklama geldi. CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Yavaş'ın, 'CHP çatısı altında siyaset yapmaya devam etmek istediğini söylediğini' iddia etti.

Mansur Yavaş YENİ Parti'ye mi geçecek CHP'de mi kalacak? Kararını verdi: "Devam edecek"
Doğukan Akbayır

YENİ Parti'nin kurulmasının ardından CHP'li birçok belediye başkanı bu partiye geçiş yaparken Ankara kulisleri ABB Başkanı Yavaş'ın henüz YENİ Parti'ye geçiş yapmamasını konuşuyor. Yavaş'ın bu hamlesindeki amaç belli oldu.

Mansur Yavaş YENİ Parti ye mi geçecek CHP de mi kalacak? Kararını verdi: "Devam edecek" 1

ÇARPICI İDDİA

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Yavaş'ın şu ana kadar YENİ Parti'ye geçmeme nedenine ilişkin Ankara kulislerinden çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Yavaş'ın ABB Meclis'indeki dengeler nedeniyle CHP'de kaldığı öğrenildi.

AK Parti transferler sonrası üye sayısı 50'ye yükselirken, CHP'nin 49, YENİ Parti'nin ise 30 meclis üyesi bulunuyor.

148 üyesi bulunan ABB Meclisi'nde çoğunluk için 75 üye gerekiyor. Cumhur İttifakı'nın (AK Parti+MHP+BBP) 61 üyesi bulunuyor.

Mansur Yavaş YENİ Parti ye mi geçecek CHP de mi kalacak? Kararını verdi: "Devam edecek" 2

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde dağılım ise şöyle:

AK Parti: 50
CHP: 49
YENİ Parti: 30
MHP: 9
Bağımsız: 7
BBP: 2
Yeniden Refah: 1

Mansur Yavaş YENİ Parti ye mi geçecek CHP de mi kalacak? Kararını verdi: "Devam edecek" 3

YAVAŞ İÇİN 'CHP'DE SİYASET YAPACAK' İDDASI

CHP Sözcüsü ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Müslim Sarı ise Aydınlık Gazetesi'ne konuşarak gündeme bomba gibi düşen bir gelişmeyi duyurdu.

Sarı açıklamasında, "Mansur Bey bizim büyükşehir belediye başkanımız. Sürekli konuşuyor, görüşüyoruz. Genel Merkez olarak bir problemimiz yok. Soğukluk da yok. Kendisi CHP çatısı altında siyaset yapmaya devam etmek istediğini söyledi. Belediye Meclislerinde özgün ve hassas dengeler var. O bunları gözetiyor. Mansur Bey’e karşı özel bir talebimiz olmadı. Biz bütün belediye başkanlarımızın ve belediye meclis üyelerimizin aidiyetlerini netleştirmelerini istiyoruz." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Özgür Özel CHP Yeni Parti
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Okuyucu Yorumları 5 yorum
yazık eder kalırsa
truva atı
buda kendini bir matah sanıyor sanki bulunmayan Hint kumaşı
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