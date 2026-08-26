Mansur Yavaş YENİ Parti'ye mi geçecek CHP'de mi kalacak? Kararını verdi: "Devam edecek"

YENİ Parti'nin kurulmasının ardından CHP'li birçok belediye başkanı bu partiye geçiş yaparken Ankara kulisleri ABB Başkanı Yavaş'ın henüz YENİ Parti'ye geçiş yapmamasını konuşuyor. Yavaş'ın bu hamlesindeki amaç belli oldu.

ÇARPICI İDDİA

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Yavaş'ın şu ana kadar YENİ Parti'ye geçmeme nedenine ilişkin Ankara kulislerinden çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Yavaş'ın ABB Meclis'indeki dengeler nedeniyle CHP'de kaldığı öğrenildi.

AK Parti transferler sonrası üye sayısı 50'ye yükselirken, CHP'nin 49, YENİ Parti'nin ise 30 meclis üyesi bulunuyor.

148 üyesi bulunan ABB Meclisi'nde çoğunluk için 75 üye gerekiyor. Cumhur İttifakı'nın (AK Parti+MHP+BBP) 61 üyesi bulunuyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde dağılım ise şöyle:

AK Parti: 50

CHP: 49

YENİ Parti: 30

MHP: 9

Bağımsız: 7

BBP: 2

Yeniden Refah: 1

YAVAŞ İÇİN 'CHP'DE SİYASET YAPACAK' İDDASI

CHP Sözcüsü ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Müslim Sarı ise Aydınlık Gazetesi'ne konuşarak gündeme bomba gibi düşen bir gelişmeyi duyurdu.

Sarı açıklamasında, "Mansur Bey bizim büyükşehir belediye başkanımız. Sürekli konuşuyor, görüşüyoruz. Genel Merkez olarak bir problemimiz yok. Soğukluk da yok. Kendisi CHP çatısı altında siyaset yapmaya devam etmek istediğini söyledi. Belediye Meclislerinde özgün ve hassas dengeler var. O bunları gözetiyor. Mansur Bey’e karşı özel bir talebimiz olmadı. Biz bütün belediye başkanlarımızın ve belediye meclis üyelerimizin aidiyetlerini netleştirmelerini istiyoruz." dedi.