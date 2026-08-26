Google Play güncellemelerinde gizemli "Android Pulse" uygulaması göründü: Google ne işe yaradığını açıkladı

Android Pulse, geçtiğimiz günlerde Google Play Store'daki mevcut güncellemeler arasında görünmeye başladı. Üstelik Play Store güncelleme listesinde uygulama simgesi yerine boş bir kare görünmesi ve kullanıcıların açabileceği herhangi bir arayüzünün bulunmaması, servisle ilgili soru işaretlerine yol açtı.

Google ise 25 Ağustos'ta yaptığı açıklamayla Android Pulse'un bir "Google sistem hizmeti" olduğunu doğruladı. Şirket, Google sistem hizmetleri güncellemelerinin Android cihazları daha güvenli ve güvenilir hâle getirdiğini, aynı zamanda yeni ve kullanışlı özelliklerin sunulmasına yardımcı olduğunu belirtti.

ANDROID PULSE NEDİR? ANDROID PULSE NE İŞE YARIYOR?

Google Play Store'daki açıklamaya göre Android Pulse, Android işletim sistemi ve telefonda yüklü uygulamaların kritik sistem kaynaklarını kullanırken ortaya çıkabilecek anormalliklerin tespit edilmesine yönelik kuralların dağıtılmasını sağlıyor.

Daha basit bir ifadeyle Android Pulse, telefonun arka planında çalışan bir teşhis servisi olarak düşünülebilir. Servisin özellikle batarya, işlemci veya bellek gibi kaynakların olağan dışı biçimde kullanılmasını tespit etmeye yardımcı olduğu değerlendiriliyor.

Kullanıcıların Android Pulse'u açıp doğrudan kullanabileceği herhangi bir arayüz bulunmuyor.

YANLIŞLIKLA OLMUŞ

Google ayrıca uygulamanın Play Store'daki normal güncelleme ekranında görünmesinin yanlışlıkla gerçekleştiğini belirtti. Şirket, servisin bundan sonra Google Play Hizmetleri ve Android System Intelligence gibi diğer sistem servisleriyle birlikte ayarlar menüsündeki sistem hizmetleri bölümünde görüneceği bir güncelleme yayımladı.

Android Pulse'un aslında tamamen yeni olmadığı da ortaya çıktı. APKMirror verilerine göre servisin farklı sürümleri mart ayından beri bulunuyor ve Google Play Store'daki indirme sayısı 10 milyonun üzerinde görünüyor.

Kısacası Google Play Store güncellemelerinde Android Pulse'u görmeniz durumunda endişelenmenize gerek yok. Bu, şüpheli bir üçüncü taraf uygulaması değil; Google tarafından geliştirilen ve Android'de sistem kaynaklarının kullanımındaki anormalliklerin tespit edilmesine yardımcı olan resmi bir arka plan servisi. (Kaynak: 9to5google)

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