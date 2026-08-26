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Bakan Ersoy’dan Malazgirt Zaferi’nin 955’inci yıl dönümü mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Malazgirt Zaferi’nin 955’inci yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Bakan Ersoy, 26 Ağustos 1071’de kazanılan zaferin Anadolu’nun kaderini değiştiren yeni bir tarihî devrin başlangıcı olduğunu vurguladı.

Bakan Ersoy’dan Malazgirt Zaferi’nin 955’inci yıl dönümü mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Malazgirt Zaferi’nin 955’inci yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Sultan Alparslan ve kahraman ordusunu rahmet, minnet ve saygıyla andı.

Bakan Ersoy paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“26 Ağustos 1071’de Malazgirt’te kazanılan büyük zafer, Anadolu’nun kaderini değiştiren yeni bir tarihî devrin başlangıcı oldu.

955 yıl önce bu topraklarda eşsiz bir zafer kazanan Sultan Alparslan’ı ve kahraman ordusunu rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum.

Malazgirt Zaferimizin 955’inci yıl dönümü kutlu olsun.”dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Malazgirt
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