CIA Başkanı Ratcliffe'in Moskova ziyareti gündem oldu! Trump'tan ilk açıklama geldi

ABD Başkanı Trump, radyo programcısı Glenn Beck'in programına telefonla bağlanarak gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

İDDİALARI YALANLADI

Trump, CIA Direktörü Ratcliffe'in dün Rusya'ya düzenlediği ziyarete ilişkin gündeme gelen iddiaları yalanladı.

Rusya'nın, NATO'nun kararlılığını sınadığı ya da İngiltere'ye bir saldırı planladığı yönündeki iddialar hakkında görüşü sorulan Trump, "Yukarıdakilerin hiçbiri doğru değil. Kendisi, yarı rutin diyebileceğimiz bir şekilde oraya gitti." dedi.

"BU ZİYARETTEN BİR SONUÇ ÇIKABİLİR"

"Harika bir adam" olarak nitelendirdiği Ratcliffe'in, bu nedenlerle Moskova'da bulunmadığını vurgulayarak, "Bu ziyaretten bir sonuç çıkabilir. Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek için çok sıkı çalışıyoruz." dedi.

Trump, hem Moskova'nın hem de Kiev'in uzlaşmaya hazır göründüğünü iddia ederek, "Açıkçası, şu anda her iki taraf da bunun sona ermesini istiyor." dedi.



Kremlin, Ratcliffe'in dün Moskova'ya yaptığı ziyaretin güvenlik servisleri arasındaki temasları içerdiğini doğrulamıştı. Bu ziyaret, 2021 yılından bu yana bir CIA direktörünün Moskova'ya yaptığı ilk ziyaret olarak kayıtlara geçmişti.