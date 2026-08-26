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CIA Başkanı Ratcliffe'in Moskova ziyareti gündem oldu! Trump'tan ilk açıklama geldi

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe'in Moskova'ya yaptığı gizemli ziyaretle ilgili açıklama yaptı. Trump ziyareti "yarı rutin" olarak nitelendirerek, bu ziyaretin NATO veya İngiltere'ye yönelik olası "Rus askeri tehditleriyle" bağlantılı olduğu yönündeki iddiaları yalanladı.

CIA Başkanı Ratcliffe'in Moskova ziyareti gündem oldu! Trump'tan ilk açıklama geldi
Metin Yamaner

ABD Başkanı Trump, radyo programcısı Glenn Beck'in programına telefonla bağlanarak gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

İDDİALARI YALANLADI

Trump, CIA Direktörü Ratcliffe'in dün Rusya'ya düzenlediği ziyarete ilişkin gündeme gelen iddiaları yalanladı.

CIA Başkanı Ratcliffe in Moskova ziyareti gündem oldu! Trump tan ilk açıklama geldi 1

Rusya'nın, NATO'nun kararlılığını sınadığı ya da İngiltere'ye bir saldırı planladığı yönündeki iddialar hakkında görüşü sorulan Trump, "Yukarıdakilerin hiçbiri doğru değil. Kendisi, yarı rutin diyebileceğimiz bir şekilde oraya gitti." dedi.

CIA Başkanı Ratcliffe in Moskova ziyareti gündem oldu! Trump tan ilk açıklama geldi 2

"BU ZİYARETTEN BİR SONUÇ ÇIKABİLİR"

"Harika bir adam" olarak nitelendirdiği Ratcliffe'in, bu nedenlerle Moskova'da bulunmadığını vurgulayarak, "Bu ziyaretten bir sonuç çıkabilir. Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek için çok sıkı çalışıyoruz." dedi.

CIA Başkanı Ratcliffe in Moskova ziyareti gündem oldu! Trump tan ilk açıklama geldi 3

Trump, hem Moskova'nın hem de Kiev'in uzlaşmaya hazır göründüğünü iddia ederek, "Açıkçası, şu anda her iki taraf da bunun sona ermesini istiyor." dedi.

CIA Başkanı Ratcliffe in Moskova ziyareti gündem oldu! Trump tan ilk açıklama geldi 4
Kremlin, Ratcliffe'in dün Moskova'ya yaptığı ziyaretin güvenlik servisleri arasındaki temasları içerdiğini doğrulamıştı. Bu ziyaret, 2021 yılından bu yana bir CIA direktörünün Moskova'ya yaptığı ilk ziyaret olarak kayıtlara geçmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Moskova Rusya Donald Trump CIA
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